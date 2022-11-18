11/18【早晨財經速解讀】聯準會裝鷹壓股市?布拉德認為利率需調到5~7% 美股僅費半收紅 台積電ADR漲2.5%帶頭衝

美股三大指數周四（17日）收盤小跌，市場情緒受到聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）言論的影響，他重申聯準會（Fed）對抗通膨的決心，並警告未來還會有更多苦痛。

道瓊工業指數下跌7.51點，跌幅0.02%，報33,546.32點；標普500指數下跌12.23點，跌幅0.31%，至3,946.56點；那斯達克綜合指數下跌38.70點，跌幅0.35%，收在11,144.96點。費城半導體指數上漲28.29點，漲幅1.05%，報2,719.10點。

美股開盤跌幅較大，跌幅在尾盤收斂，但終場仍收跌。標普主要類股大多收黑，公共事業類股下跌1.8%，非必需消費類股下跌約1.3%。

在美股開盤前，有「鷹王」之稱的、今年握有投票權的布拉德表示，鑒於迄今為止緊縮政策「對觀察到的通膨影響有限」，因此Fed需要繼續升息。

布拉德認為，Fed的目標利率區間必須至少升到5%~5.25%，才達到充分限制性的水準，以便遏制通膨。此番強硬言論影響市場情緒。

美股最近幾天回落，在這之前掀起一波反彈，主要是低於預期的通膨數據所致，激起了各界對Fed將減緩升息步伐的希望。

但Kingsview投資管理基金經理人諾爾特（Paul Nolte）指出：「總體來說，Fed仍在談論升息。在升息步調上可能有些分歧。但利率不會在短期內調降。」

此外，17日數據顯示，美國上周初請失業金人數下降，代表勞動力市場仍然緊俏。16日的報告則顯示10月零售銷售勁增，增幅優於預期，意味著美國經濟已承受住升息的考驗。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，交易員預計Fed下次會議升息3碼的可能性，從一天前的15%左右攀升至19%。市場大致上仍預計會Fed屆時將升息2碼。

個股方面，思科（Cisco）收漲5%，隨著供應鏈問題緩解，該公司上修全年營收和獲利預估。梅西百貨大漲15%；由於對高端服裝和美容產品的需求具有韌性，該公司提高了年度獲利預期。