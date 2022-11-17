國泰證券：明年股債市場有望築底反彈

美國聯準會（Fed）維持鷹派態勢，11月3日再度上調聯邦基金利率3碼，為2022年3月啟動升息循環以來，已升息15碼（共375個基點），加上俄烏戰爭、美中貿易戰、能源危機及後疫情時代等多方因素干擾，全球股、債市場呈現大幅震盪走勢。

國泰證券首先針對2022年11月全球主要股市及商品進行觀察，當全球籠罩在升息循環中，投資者避險資金繼續流入「美元」，未來將持續強勢，故對美元抱持「正向」看法；以美國市場來看，雖適逢第4季期中大選、歐美節慶效益等投資點出現之際，卻仍因高通膨及升息循環影響經濟發展，因此國泰證券對其持中立看法；另一方面，歐洲、日本、中國及新興市場等成熟國家，面臨Fed升息時紛紛採取不同貨幣政策，使市場震盪劇烈，因此國泰證券皆以保守角度看待。

國泰證券表示，2022年全球市場受高通膨及升息循環影響，股價皆呈現下跌趨勢，包括MSCI全球指數跌幅達24%、S&P500指數跌幅達20%等；展望2023年，根據IMF數據指出，全年通膨率預計降至6.5%，2023年第四季有望降至4.7%，全球通膨預期將自高點逐漸回落，各國央行升息動作亦隨之放緩，伴隨著升息漸進尾聲，市場有望築底反彈後浮現之投資契機，進而規劃投資布局。

國泰證券觀察2023年股、債市場投資面向，以股市來看，受惠於疫情解封後，所帶來醫療技術的研發與開放，有利於醫療相關廠商與醫院整體發展，另一部份，後疫情時代也將進一步促進觀光旅遊潮，建議投資人可關注「醫療」、「觀光」與「消費」等相關類股，相對有較大的發展空間。

投資人若以中長期進行布局，可觀察股市築底反彈之投資機會，逢低布局「跌深」之類股，如半導體、科技、工業與非必需消費等相關產業。另一方面，國泰證券觀察2023年全球債券市場，Fed升息將進入後半段，債市有機會率先反彈，公債殖利率將提前觸頂，高投資等級債之投資契機有望浮現，建議投資人可參考「投資等級債」相關標的及「政府債券」，不失為較穩健的投資布局。

國泰證券表示，2022年末是市場消息紛亂後的關鍵轉變時機，建議投資人應多加觀察全球局勢變化，以提升持有現金比例之保守作法因應；2023年，市場有望築底反彈浮現投資契機，建議投資人可找尋投資契機，適度調整投資布局，為自身財富作完善的規劃。