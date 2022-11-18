股神光環下...也是「華爾街岳不群」？他揭巴菲特背後祕密

每年春天，在股神華倫．巴菲特的旗艦公司波克夏．海瑟威公司一年一度的股東大會上，都會擠滿幾萬名來自世界各地的忠實信徒。他們豎起耳朵渴望在股神的發言中捕捉到發財的真經。

巴菲特的盛名在1990年代初達到了登峰造極的境界，被認為是世界上最成功的投資者之一。人們將1930年出生在美國奧馬哈的巴菲特稱為「奧馬哈先知」，2008年他超越當時的微軟公司總裁比爾．蓋茲成為世界首富。巴菲特所堅持的價值投資理念被媒體廣為傳頌，無數散戶視他為偶像，對股神的一言一行頂禮膜拜。

巴菲特也曾是我的偶像。記得1994年畢業後，我正在華爾街找工作。一次面談接近尾聲的時候，面試官和我閒聊：「誰是你的偶像？」我脫口而出：「華倫．巴菲特。」沒想到，這位未來的上司一臉訕笑，反問我：「你確定？」我斬釘截鐵的答道：「我肯定！」他看看我，詭異的笑著說：「但願吧。」

當時我並不明白那位上司的反應，在工作了數十年終於看清了華爾街的遊戲規則之後，我才徹底理解他當年對我回答的質疑。如果把當下的華爾街比做江湖，巴菲特和索羅斯便是玩得最好的「武林大師」。一位好似道貌岸然、聲東擊西的「君子劍」岳不群，另一位則像極了一諾千金、指哪裡打哪裡的「採花大盜」田伯光。儘管兩者都武藝超群、手段高明，但風格卻截然不同。

這兩位大師就像資本江湖的「東邪西毒」。不過，在大眾眼裡，真性情的投機大戶索羅斯是「資本市場大壞蛋」，而慈眉善目的股神巴菲特則是具有道德準則的「謙謙君子」。

但是，這世上真的有股神嗎？

巴菲特有一句名言：「我們喜好的持有期就是永遠（Our favorite holding period is forever.）。」換個大家熟悉的說法，也就是他那眾所周知的投資策略─「買入並長期持有」。

可巴菲特的言行並不一致，他出爾反爾、聲東擊西、指南打北，說的和做的完全不是一回事，可以說是「兵不厭詐」。

舉例來說。自1957年到1969年12年間，巴菲特管理著一支避險基金，他的個人資產從10萬美元增長到了2,600萬美元，這是他財富成倍增長最快的時期。那時他交易活躍，甚至還玩套利交易，與「買入並長期持有」毫不相干。或許有人會為他辯解，那是他的原始積累，賺第一桶金必須這樣。

然而縱觀巴菲特超過半個世紀的投資生涯，他真正長線並重倉持有的股票總共才七檔，絕對不超過他全部資金（最多時）的20%，最低時甚至連10%都不到。更何況他還是那七家公司的大股東，可說是擁有這幾家公司，而按監管規定，其所持股是不能隨便拋售的。因此，股神的「長期持有」不足為奇。

更諷刺的是，巴菲特一再警告衍生性金融商品是大規模殺傷性武器，他是堅決反對的。可事實上，他的波克夏．海瑟威公司是衍生商品最大的玩家之一，目前依然持有600多億美元的衍生產品合約！

知識點1：光環之下的內線交易

2011年春，巴菲特的前得力助手索科爾（David Sokol）因涉嫌內線交易，令巴菲特也捲入內線交易的醜聞中。巴菲特和索科爾都將接受美國證券交易委員會（SEC）的傳訊和調查。

索科爾一直被外界視為巴菲特的準接班人。在巴菲特的波克夏公司3月14日以90億美元的價格購買路博潤公司之前，他就先買入其股票。粗略估算，索科爾每股盈利30美元，帳面上獲利近300萬美元。

我在華爾街做了很久全球金融市場的證券交易監控，深知這類內線交易只有初學者才會犯。其實，但凡在投資銀行做過的都知道，投資銀行從業人員，甚至其家屬，他們所有的證券交易帳戶就只能在自己公司內部開設，而且時刻被監管部門所監控，更不能隨便交易與自己公司有業務或將有業務往來的公司證券，在買賣之前必須先向監管部門申報，在獲得了事先批（preclearance）後才可交易股票，否則就是內線交易，輕則罰款被裁，重則坐牢。而索科爾事先曾向巴菲特主動報告了這些交易，可巴菲特卻對索科爾這樣低級的「內線交易」不以為然，力挺索科爾，其潛台詞是：「不必大驚小怪。」後來，巴菲特意識到這樣做不妥，於是態度一百八十度大轉彎，譴責起索科爾來了。

也許你到處都能讀到巴菲特平民出身、白手起家、節儉持家的事蹟，但你知道他的父親曾是美國參議院議員和國會金融委員會成員嗎？你知道他曾在加拉古納海灘豪擲400萬美元買超豪華別墅嗎？你知道他在1989年購買價值1,000萬美元的私人飛機嗎？ 也許你認為花自己賺的錢無可厚非，但你該開始學會質疑，學會立體的看一個人，學會在聽名人發言的時候多問一個為什麼。

說穿了，金融市場從來就沒有聖人，更沒有神仙。資本一進入市場就帶著原罪，每一分錢都滲透著血和淚。老謀深算如巴菲特，這次何以陰溝裡翻船？ 只有一種解釋：內線交易做慣了，他根本就不把索科爾的行為當一回事。

這也正應了巴菲特自己的名言：「如果你看見廚房裡有一隻蟑螂，那裡面肯定不只一隻！」現在，你看清這個問題了嗎？ 資本市場的金字塔上方，藏匿著的正是金融大戶。

知識點2：漫談巴菲特的投資理念

縱觀半個世紀以來，能夠入巴菲特法眼、並重倉投入的公司，其實並不多。他投資的最主要特點，是著眼於傳統產業而很少接觸新興產業，比如高科技類的股票，並且在每個行業中只選擇表現極佳，以及前景最好的前二、三家公司。

「股神」巴菲特不但愛喝可口可樂，更是可口可樂最大股東。路透

舉例來說。他投資的保險公司，是美國最大的保險公司之一的通用再保險公司，以及蓋可保險公司（GEICO，美國最大的汽車保險業公司之一）；因為保險公司有著穩定的現金流，通過精算嚴密的計算，風險可控，獲利可期。在日用品和消費品方面，他投資了最著名的可口可樂（波克夏．海瑟威公司持有近10% 的股權，是最大的股東）、全球規模最大產品多元化的醫療衛生保健品強生公司等；這類公司基本上不受經濟週期影響，能夠源源不斷的帶來可觀的獲利。

在金融領域，波克夏．海瑟威公司是美國運通（金融服務業內最有價值品牌的公司）、富國銀行（全球最大市值的銀行之一）、美國合眾銀行（US Bancorp，美國第7大銀行）的最大股東。而在高科技公司方面，巴菲特早期唯一投入的只有IBM，在2011年曾持有8.5%股權，是當時最大的股東。可是後來巴菲特承認：「投資IBM是我錯了。」

這筆投資巴菲特投入了130多億美元，但不斷虧損，結果用將近6年的時間，以清倉而告終，換來了對高科技企業的投資教訓，更堅定了他再也不投資無法確認投資價值──高科技公司的信念。

因此，對於巴菲特來說，無所謂錯過了投資Google、亞馬遜和臉書，而是堅持持有像可口可樂、通用再保險公司、美國運通那樣的能夠不斷做大的傳統公司。至於所謂「高科技FANG」四大家中的蘋果公司，巴菲特也是到了蘋果成熟之後才投入的。因為，他已經確定蘋果可持續獲利的前景了，因為在巴菲特來看，蘋果公司已經更像一家消費品公司，而不僅僅只是高科技企業。

《看懂財經新聞賺錢門道》。圖／樂金文化提供

此外，巴菲特也明確點明：買比特幣的人和投入黃金一樣，只能指望著它價格上升，通過價格之差來獲利，那就只是投機的賭博行為！和投入一家公司，希望著這家公司的蛋糕不斷做大，投資者都能獲利的投資行為是無關的。

總之，巴菲特的投資理念其實非常清晰，追根究柢，就是多投資、少投機、甚至不投機。再特別提一下，目前波克夏．海瑟威公司帳面上有1,000多億美元的現金，這充分說明了，如果沒有值得投入的資產，巴菲特寧願以現金為王，也絕不輕易投機！

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