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台股拉回盤整 台積電股價接近中午跌幅收斂、光電族群撐盤

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

台股今（17）日受到美股盡墨影響，大盤開低走低，盤中一度大跌150點，接近中午時出現跌勢收斂，盤面上資金仍然聚焦電子族群，占比達60%以上，上市指數則以水泥、光電指數表現較為強勢，盤中漲幅均達2%以上。

凱基投顧分析，周三大盤高點14,657點已逼近9月14日空方缺口的下緣，而且本波段已大漲2,028點，導致周三大盤挑戰半年線功虧一簣，不排除近日將出現漲多拉回走勢，但只要守住周二多方缺口下緣支撐14,217點，盤勢仍可持續維持短線強勢格局，上檔仍有機會突破半年線，並回補9月14日空方缺口。

凱基投顧建議，操作策略上，目前盤面類股良性輪漲架構未變，有利波段漲勢延續。在盤勢出現短線轉弱訊號之前，操作上持續聚焦利多題材發酵表態大漲，或是技術面轉強相關個股。

台積電（2330）今日拉回休息，盤中最低點落在475元，後續跌勢收斂，盤中下跌5元左右，跌幅落在1%；聯發科（2454），鴻海（2317），聯電（2303），力積電等股，盤中也持續在平盤線之下，小跌1%左右表現。

水泥工業中，台泥（1101）股價一度衝上近月高點34.7元，並持續挑戰收復季線34.86元，漲幅落在3%以上；其次是亞泥（1102），盤中股價也攻上近月高點41.45元，站穩在季線之上，漲幅落在2%左右，此外還有信大（1109），嘉泥（1103）雙雙上漲1%，環泥（1104）與東尼也持續在平盤之上小漲表現。

光電族群中，晶睿（3454）亮燈漲停，股價上漲17元來到191.5元，距離歷史最高價僅5.5元的差距；大立光（3008）則受惠摩根大通喊買，在盤中超車信驊（5274），再度奪回股王寶座，股價最高來到近半年高點2,330元，與奇偶（3356）的漲幅雙雙達8%以上；此外還有玉晶光（3406），揚明光（3504），乙盛-KY（5243）等股，盤中漲幅落在1～6%。

凱基投顧

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