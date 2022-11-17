台泥旗下能元科技連獲電動飛機訂單 激勵股價逆勢上漲

台泥企業團（1101）旗下能元科技相繼拿下英國Vertical Aerospace公司、美國航空公司Archer Aviation飛行器訂單，在能源事業布局有成，大陸救房市，及進入旺季等題材加持下，激勵台泥今（17）日股價逆勢上漲，且帶動水泥股漲勢。

能元科技昨日與美國航空公司Archer Aviation共同宣布，Archer最新款電動垂直起降飛行器eVTOL Midnight將使用能元在高雄小港新廠生產的21700鋰三元高鎳電池，充電10分鐘即可執行32公里飛行里程，平均壽命可達1萬旅次。

台泥表示，這是今年7月能元和英國Vertical Aerospace公司簽約後，第二家合作的電動垂直起降機（eVTOL），能元開發的電池受到歐、美國際客戶青睞；能元科技位在高雄小港的「超級電池廠」預計明年上半年試量產，目前已接到英、美兩國飛行器訂單。

台泥日前召開法說會，曾經介紹能元的未來規畫，所開發的三元鋰電池，初期將鎖定電動賽車，及電動垂直起降飛行器為目標客戶。能元開發的Molicel電池，已經協助電動賽車奪下英國GoodWood賽事冠軍；電動垂直起降飛行器方面，將能讓其續航力及載重力達到最大化，協助打造零碳排空中飛行器。

台泥指出，能元目標2024年量產2.16億顆三元鋰電池，相當於3.3GWh的容量，最慢明年上半年就可正式量產。

台泥今日早盤以33.55元開出，一度拉升至34.7元，盤中漲幅3.49%；台股今日走跌，水泥股漲幅相對領先，類股漲幅逾2%，主要由台泥帶動，亞泥（1102）盤中漲幅逾2%，嘉泥（1103）、信大（1109）漲幅逾1%。