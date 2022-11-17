【早晨財經速解讀】台股反彈1600點、外資11月買1400億 今年仍賣1.2兆

美國股市周三（16日）收跌，因強勁的零售銷售數據優於預期，以及至少兩位聯準會（Fed）官員的談話，淡化了緊縮周期接近尾聲的希望。同時，企業財測黯淡也引發市場對零售業者的擔憂，而美光將在明年減少記憶體晶片供應，又讓半導體類股的賣壓更重。

道瓊工業指數下跌39.09點，跌幅0.12%，至33,553.83點；標普500指數滑落32.94點，跌幅0.83%，至3,958.79點；那斯達克指數挫跌174.75點，跌幅1.54%，至11,183.66點。費城半導體指數重挫4.26%，收在2,690.82點。

美國商務部16日公布，10月零售銷售月比勁增1.3%，創八個月來最大增幅，意味著儘管通膨率達到數十年高點且經濟前景惡化，但消費者的商品需求整體來說還是保持堅挺。優於預期的零售銷售數據讓美國經濟可以承受Fed進一步升息。

上周公布的數據顯示通膨降溫，使投資人預計Fed放慢升息步伐。雖然最近幾天多位Fed官員支持這些預期，但他們也強調有必要繼續升息到明年。

Fed理事沃勒16日表示，在最近的數據顯示物價上漲速度放緩之後，他如今認為未來以較小幅度加息「較合適」，不過，最終需要將利率升至多高，仍取決於通膨放緩的程度。舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示，暫停升息目前不在考慮範圍內。

高盛集團如今預計Fed將升息至5%至5.25%，高於先前預期的4.75%至5%。

目標百貨暴跌13.1%，因該公司看淡年底假期購物旺季業績。零售股普遍下跌，例如梅西百貨（Macy）和百思買（Best Buy）收盤跌幅都超過8%。

記憶體晶片大廠美光下挫6.7%。美光表示將減少記憶體晶片供應，並進一步削減其資本支出。標普500指數資訊科技類股下跌1.4%，費半更重挫4.3%。

Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson表示：「最大的產業問題是目標百貨的財測，以及這對零售業和一般消費者支出意味著什麼。我認為這已經為市場定下了基調」，而美光的消息「肯定會導致一些科技股投資人進行一些短期的獲利了結，因為看起來科技股的基本面仍不是很好。」

在其他零售股中，居家修繕連鎖店Lowes收漲3%。此前該公司提高了其年度獲利預期。

此外，投資人也在關注地緣政治緊張局勢。波蘭和北約表示，一枚擊中波蘭的導彈可能是烏克蘭防空系統發射的流彈，而非來自俄羅斯。這緩解了全球對俄烏戰爭可能蔓延到邊境另一側的擔憂。