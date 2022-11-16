台股啟動反彈行情 迎接景氣小陽春

美國10月消費者物價指數（CPI）下降，通膨有望見頂，加上股神巴菲特旗下公司波克夏持股買進台積電（2330），振奮台股短線大漲。瀚亞投資團隊研判，加權指數上看半年線，以股價淨值比來看，1.9~1.95倍為滿足點。短期資金緊縮趨緩及地緣政治風險趨緩下，台股將出現補漲行情而產業面明年第1或第2季庫存調整結束後，可望迎來景氣小陽春。

瀚亞外銷基金經理人姚宗宏分析，10月美國物價指數開始呈現趨緩，聯準會也開始釋放出明確的升息高點及幅度，短期將反映此一利多，刺激市場開始反彈。對於第4季盤勢看法為中性偏多，主因在全球主要產業皆已進入下修階段，但經濟仍維持在高檔，其主要反映工資上漲、就業水準佳及疫情解封後的需求。

就產業趨勢來看，看好高速資料中心與雲端業務題材力道強勁，台股相關類股也連帶受惠。截止2021年底，全球有728個超大規模數據中心營運，根據Synergy Research Group數據，預期2026年全球數量將達1,200個，美國將成為高速運算中心設施的最大單一市場，加上近期美國雲端產業公司包括微軟、Meta、Google也在資料中心雲端業務上持續增加資本支出，反應該產業發展榮景。

此外，隨著政府補貼與獎勵政策持續增加，促使汽車製造業持續提升電動車產量並推出新車型。全球環保意識抬頭，減碳商機發燒，綠能產業、電動車長線正向發展，部分公司近期財報表現優於預期，投資人亦可關注。另看好台灣零售業解封效應，後續可留意逢低承接題材。

姚宗宏補充，2022年新台幣匯率趨貶，亞洲貨幣中表現相對平穩，中國大陸十大全會政權的轉變讓市場更擔心兩岸關係是否再次進入緊張階段，造成9、10月大盤表現相較美股或其他股市弱勢，短期資金緊縮趨緩及地緣政治風險趨緩下，台股將出現補漲行情。

建議投資人透過台股基金布局，逢低分批加碼；在產業配置上，電子與傳產比例為8：2，電子以半導體持股為主，搭配伺服器、電子權值股、低基期半導體代工、IC設計；傳產則聚焦綠能、電動車、生技與零售題材。