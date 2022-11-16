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連漲三天後休兵？台股多空拉鋸 小跌8點收14,537點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股今日終場加權指數下跌8.96點，收14,537.35點，成交量2,826.21億元。記者曾學仁攝影／報系資料照 曾學仁
台股今日終場加權指數下跌8.96點，收14,537.35點，成交量2,826.21億元。記者曾學仁攝影／報系資料照 曾學仁

台股今（16）日在傳產和金融保險族群壓盤之下，加權指數表現震盪，雖有科技電子族群持續支撐大盤表現，午後加權指數仍有越走越低之勢，終場加權指數下跌8.96點，收14,537.35點，成交量2,826.21億元。

台積電（2330）開盤跳漲11.5元，不過受到金、傳壓盤影響，漲勢漸漸收斂，終場上漲7元，收487元，漲幅落在1.4%；除台積電，聯發科（2454）、鴻海（2317）今日也持續在平盤以上表現，聯發科今日終場收漲0.9%，鴻海則以平盤作收，惟聯電（2303）、力積電（6770）、台達電（2308）今日表現低迷，終場收跌0.8～2%左右。

半導體族群中，瑞鼎（3592）、晶豪科（3006）、達能（3686）今日強攻漲停，瑞鼎股價攻上近三個月最高價324.5元，穩穩站上半年線，此外還有芯鼎（6695）、矽力-KY（6415）、晶相光（3530）等股上漲5～7%，創意（3443）、威鋒電子（6756）、天鈺（4961）、瑞昱（2379）等股則以1～4%漲幅作收。

鋼鐵人與航海王今日表現疲弱，鋼鐵族群中，近期漲多的第一銅（2009）今日回檔修正，終場下跌近3%作收，中鋼（2002）、新光鋼（2031）等股，終場也紛紛下跌1%以內。航運族群中，貨櫃三雄的長榮（2603）、陽明（2609）紛紛下跌1%左右，航空雙雄中的華航（2610）跌勢相對較重，終場收挫近2%，長榮航（2618）則收跌1%。

金融保險族群則以國票金（2889）、聯邦銀（2838）與三商壽（2867）跌勢較重，終場收跌2%以上；權值股國泰金（2882）、富邦金（2881）則收跌1%左右。

台積電 長榮航

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