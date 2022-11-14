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台股回穩限空令是否取消？ 黃天牧：目前還不到時間點

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
金管會主委黃天牧。本報資料照片
金管會主委黃天牧。本報資料照片

近日美國消費者物價指數（CPI）趨緩，台股回穩下，限空令是否取消？金管會主委黃天牧今（14）日表示，美國聯準會（Fed）仍表達繼續升息的可能，目前密切觀察，等股市真正穩定才會考量限空令退場，「目前還不到時間點」。

黃天牧今天赴立法院財政委員會進行業務報告並備詢，媒體關注台股限空令有無可能取消。黃天牧表示，聯準會還是有表達繼續升息的可能，金管會將繼續觀察整個國際股市跟國內股市的情況，7月份以來陸續措施仍會繼續留在市場上，還是要繼續觀察。

至於金管會評估退場的指標為何？黃天牧強調，現在還是在股市在密切觀察中，不會去考慮到各項指標的問題，過去都是有一段時間後真正覺得股市發展穩定之後，才會做這個考量，以時間來講目前還不到這個時間。

另，近日外資已連續多日買超，台股信心是否回穩？黃天牧認為，還是要提醒投資人，持續注意風險審慎選股。

黃天牧 美國聯準會 台股

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