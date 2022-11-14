快訊

政院附近凌晨傳槍響！3車競速追撞釀1死 黑衣人襲警中彈

新冠康復後容易失眠？醫師告訴你原因及終結睡眠障礙方法

台股從現在至明年2月底 有機會預走一波紅包行情

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林華美投信認為，短線由於美國核心通膨數據下滑，有望使升息步調趨緩，激勵股市表現、帶動新興市場與台股反彈，建議投資人可分批逢低進場，仍須留意消息面的影響。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，短線由於外資回補台股，大盤由跌深反彈大型股領漲帶動，台股基本面與先前看到的一致，目前部分科技廠商仍受制於庫存調整壓力，可望於第一季後舒緩，但股市受到美國市場情緒激勵，目前至第一季2月底財報公布完之前，預料台股仍有機會上演反彈走勢，預先走一波紅包行情。

另外，郭修伸分析，相對美國經濟目前較令人擔心的是中國大陸市場疫情的影響，由於疫情有趨於惡化的狀況，無論隔離或封城的限制都影響消費者的消費意願和支出，這也讓中國大陸零售銷售等行業持續受到衝擊，畢竟中國大陸雖是生產大國，但也是數一數二的消費大國，受到疫情影響，企業減少投資，外資不敢貿然前進，這對於生產基地在對岸的台商也影響甚深。

由於美國鷹派升息的政策與態度，造成台灣股市前兩個月的整理修正，現在公布CPI數據7.7%較預期低的結果，美股反彈900點也帶動台灣股市反彈大漲，郭修伸表示，現在市場預期12月份聯準會升息2碼的情況，不排除選舉之前、至明年初會持續上演反彈。

郭修伸表示，目前看好的產業變化不大，可回補之前超跌的個股，由於盤面氣氛帶動，可觀察到資金由較偏保守防禦的股票，轉而尋找跌深有機會上攻的積極型股票投資；短線上至下次第四季財報公布之前，可望預先獲得一波紅包行情，接下來感恩聖誕假期，外資是否會如以往休長假跨年，仍值得關注與留意。

富蘭克林華美投信認為，台灣基本面狀況不差，但國外有通膨、升息議題及中國大陸新冠疫情等狀況待觀察，研究團隊仍看好跌深反彈的個股、網通雲端、電動車零組件等；傳產類股則有復甦概念股如: 內需、觀光等。另外，政策方向關於ESG與節能減碳議題上如再生能源以及矽智財等較具投資機會。

最後，富蘭克林華美投信認為，外資資金若能持續回籠，對於台股就有較強支撐，可望持續向上，短期內建議投資人應持續觀察國際局勢、了解通膨的問題，並留意擇時加碼跌深具季度成長的績優股，或是以台股基金做中長期定期定額，持續累積布局。

台股

延伸閱讀

台股有望逐步回溫 法人：建議增加具成長利基標的

台股三大行情 添多頭柴火

五大金控 Q3重押晶圓雙雄

台股基金 伺機布局

相關新聞

台股人氣回溫？早盤續揚逾百點 站上14,100點

美股周五漲勢延續，激勵台股今（14）日開盤上漲73.35點，開盤指數14,080.91點，早盤漲逾百點，來到14138....

11/14【早晨財經速解讀】費半單週上漲14.8% 台股周漲908點 股市一路漲到聖誕節?民主黨期中選舉意外小勝 拿下參議院!

儘管上周傳出消費者物價指數回落的好消息，激發市場預期聯準會（Fed）放慢緊縮政策的步調，但Fed理事沃勒（Christopher Waller）表示，在Fed停止升息之前，「我們還有一段路要走」。這一席話也促使美元14日對多數貨幣盤初走升。

台股回穩限空令是否取消？ 黃天牧：目前還不到時間點

近日美國消費者物價指數（CPI）趨緩，台股回穩下，限空令是否取消？金管會主委黃天牧今（14）日表示，美國聯準會（Fed）...

台股攻萬四 禁空令要退場了嗎？黃天牧：還不到時候

美國十月物價低於預期，通膨壓力減緩，外資11月來更加碼台股665億元、台股順利攻上萬四大關，有條件禁空令要退場了嗎？金管...

台股三大行情 添多頭柴火

台股在美國通膨開始降溫，多頭人氣可用下，市場專家看好，隨月底選舉、年終作帳、及落後補漲等三大行情起跑下，台股將由短線反彈...

五大金控 Q3重押晶圓雙雄

第3季單季台股下跌9.4%、富邦金、國泰金、新光金、中信金及開發金五大壽險金控總投資台股債水位（含市值減損）卻小幅回升到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。