台股從現在至明年2月底 有機會預走一波紅包行情

富蘭克林華美投信認為，短線由於美國核心通膨數據下滑，有望使升息步調趨緩，激勵股市表現、帶動新興市場與台股反彈，建議投資人可分批逢低進場，仍須留意消息面的影響。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，短線由於外資回補台股，大盤由跌深反彈大型股領漲帶動，台股基本面與先前看到的一致，目前部分科技廠商仍受制於庫存調整壓力，可望於第一季後舒緩，但股市受到美國市場情緒激勵，目前至第一季2月底財報公布完之前，預料台股仍有機會上演反彈走勢，預先走一波紅包行情。

另外，郭修伸分析，相對美國經濟目前較令人擔心的是中國大陸市場疫情的影響，由於疫情有趨於惡化的狀況，無論隔離或封城的限制都影響消費者的消費意願和支出，這也讓中國大陸零售銷售等行業持續受到衝擊，畢竟中國大陸雖是生產大國，但也是數一數二的消費大國，受到疫情影響，企業減少投資，外資不敢貿然前進，這對於生產基地在對岸的台商也影響甚深。

由於美國鷹派升息的政策與態度，造成台灣股市前兩個月的整理修正，現在公布CPI數據7.7%較預期低的結果，美股反彈900點也帶動台灣股市反彈大漲，郭修伸表示，現在市場預期12月份聯準會升息2碼的情況，不排除選舉之前、至明年初會持續上演反彈。

郭修伸表示，目前看好的產業變化不大，可回補之前超跌的個股，由於盤面氣氛帶動，可觀察到資金由較偏保守防禦的股票，轉而尋找跌深有機會上攻的積極型股票投資；短線上至下次第四季財報公布之前，可望預先獲得一波紅包行情，接下來感恩聖誕假期，外資是否會如以往休長假跨年，仍值得關注與留意。

富蘭克林華美投信認為，台灣基本面狀況不差，但國外有通膨、升息議題及中國大陸新冠疫情等狀況待觀察，研究團隊仍看好跌深反彈的個股、網通雲端、電動車零組件等；傳產類股則有復甦概念股如: 內需、觀光等。另外，政策方向關於ESG與節能減碳議題上如再生能源以及矽智財等較具投資機會。

最後，富蘭克林華美投信認為，外資資金若能持續回籠，對於台股就有較強支撐，可望持續向上，短期內建議投資人應持續觀察國際局勢、了解通膨的問題，並留意擇時加碼跌深具季度成長的績優股，或是以台股基金做中長期定期定額，持續累積布局。