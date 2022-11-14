快訊

政院附近凌晨傳槍響！3車競速追撞釀1死 黑衣人襲警中彈

新冠康復後容易失眠？醫師告訴你原因及終結睡眠障礙方法

台股人氣回溫？早盤續揚逾百點 站上14,100點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

美股周五漲勢延續，激勵台股今（14）日開盤上漲73.35點，開盤指數14,080.91點，早盤漲逾百點，來到14138.54點；台積電（2330）開盤價450元。

元大投顧指出，美國10月CPI年升不到8%，使聯準會12月會議升息幅度縮小到2碼機率大為提高，全球股市皆大漲回應，台股自然不落人後，後續還是要追蹤國際盤表現，尤其費城半導體走勢。整體而言，金融市場已擺脫悲觀情緒，現階段選股可按營收季報結果，逢低承接質優公司。

周五（11日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲32.49點、漲幅0.1%，那斯達克指數上漲1.88%，標準500指數上漲0.92%，費半指數上漲3.08%。

倫元投顧表示，台股漲勢的初期通常是空單回補為主，所以氣勢來得又快又猛，在空單回補之後就必須要空手買盤進場，倘若空手者進場意願不高，則短線就會壓回；不管大盤如何發展，至少大內資有進場跡象，等短線壓回後，尋找內資喜愛的標的操作，留意IC設計、矽晶圓、銅箔基板、ABF載板、伺服器概念股。

美國10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，低於市場預期的8%，較前值8.2%大幅回落；排除食品和能源成本核心CPI年增6.3%，低於市場預期的6.5%與前值6.6%，通膨指數回落，聯準會12月有機會放緩升息步伐，美公債殖利率大幅滑落、美元指數重挫，激勵美股和台股飆漲，台股量能大增，顯示人氣回溫。

三大法人周五集中市場合計買超487.33億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超488.36億元，投信買超35.58億元，自營商(自行買賣)賣超25.39億元，自營商(避險)賣超11.22億元。

台股 美股 2330台積電

延伸閱讀

五大金控 Q3重押晶圓雙雄

台股基金 伺機布局

ETF除息秀 人氣爆棚

高息ETF 績效勁揚

相關新聞

台股人氣回溫？早盤續揚逾百點 站上14,100點

美股周五漲勢延續，激勵台股今（14）日開盤上漲73.35點，開盤指數14,080.91點，早盤漲逾百點，來到14138....

11/14【早晨財經速解讀】費半單週上漲14.8% 台股周漲908點 股市一路漲到聖誕節?民主黨期中選舉意外小勝 拿下參議院!

儘管上周傳出消費者物價指數回落的好消息，激發市場預期聯準會（Fed）放慢緊縮政策的步調，但Fed理事沃勒（Christopher Waller）表示，在Fed停止升息之前，「我們還有一段路要走」。這一席話也促使美元14日對多數貨幣盤初走升。

台股回穩限空令是否取消？ 黃天牧：目前還不到時間點

近日美國消費者物價指數（CPI）趨緩，台股回穩下，限空令是否取消？金管會主委黃天牧今（14）日表示，美國聯準會（Fed）...

台股攻萬四 禁空令要退場了嗎？黃天牧：還不到時候

美國十月物價低於預期，通膨壓力減緩，外資11月來更加碼台股665億元、台股順利攻上萬四大關，有條件禁空令要退場了嗎？金管...

台股三大行情 添多頭柴火

台股在美國通膨開始降溫，多頭人氣可用下，市場專家看好，隨月底選舉、年終作帳、及落後補漲等三大行情起跑下，台股將由短線反彈...

五大金控 Q3重押晶圓雙雄

第3季單季台股下跌9.4%、富邦金、國泰金、新光金、中信金及開發金五大壽險金控總投資台股債水位（含市值減損）卻小幅回升到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。