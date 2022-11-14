台股人氣回溫？早盤續揚逾百點 站上14,100點

美股周五漲勢延續，激勵台股今（14）日開盤上漲73.35點，開盤指數14,080.91點，早盤漲逾百點，來到14138.54點；台積電（2330）開盤價450元。

元大投顧指出，美國10月CPI年升不到8%，使聯準會12月會議升息幅度縮小到2碼機率大為提高，全球股市皆大漲回應，台股自然不落人後，後續還是要追蹤國際盤表現，尤其費城半導體走勢。整體而言，金融市場已擺脫悲觀情緒，現階段選股可按營收季報結果，逢低承接質優公司。

周五（11日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲32.49點、漲幅0.1%，那斯達克指數上漲1.88%，標準500指數上漲0.92%，費半指數上漲3.08%。

倫元投顧表示，台股漲勢的初期通常是空單回補為主，所以氣勢來得又快又猛，在空單回補之後就必須要空手買盤進場，倘若空手者進場意願不高，則短線就會壓回；不管大盤如何發展，至少大內資有進場跡象，等短線壓回後，尋找內資喜愛的標的操作，留意IC設計、矽晶圓、銅箔基板、ABF載板、伺服器概念股。

美國10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，低於市場預期的8%，較前值8.2%大幅回落；排除食品和能源成本核心CPI年增6.3%，低於市場預期的6.5%與前值6.6%，通膨指數回落，聯準會12月有機會放緩升息步伐，美公債殖利率大幅滑落、美元指數重挫，激勵美股和台股飆漲，台股量能大增，顯示人氣回溫。

三大法人周五集中市場合計買超487.33億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超488.36億元，投信買超35.58億元，自營商(自行買賣)賣超25.39億元，自營商(避險)賣超11.22億元。