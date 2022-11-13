上周台股驚異大奇航 投顧聚焦拜習會：股市逢回可承接績優股

上周台股表現如驚異大奇航，美國期中選舉共和黨掌控參眾兩院呼聲高，美股氣氛轉趨樂觀，帶動台股緩步攀升至月線之上。投顧分析師認為，股市修正已久，個股利空不跌，底部逐漸顯現、有利反彈，建議逢回可承接各族群績優股，預估本周指數空間介於1萬3500至1萬4500點。

上周外資轉向大買超，集中市場外資買超895.38億元，投信買超73.41億，自營商含避險賣超106.63元，三大法人合計買超862.17億元。

永豐投顧指出，由於台股只是落後補漲，原本預期月線已達短線滿足空間，但市場未料美國10月CPI年增率來到7.7％、月增率為0.4％，雙雙優於市場預期，10日美國費城半導體指數大漲10.21％，Nasdaq指數亦大漲7.35％，11日大盤由台積電領軍，不但跳空一舉站上季線，並收復14000點整數關卡，加權指數收盤為14007.56點，周漲980.85點。

永豐認為，本周股市聚焦G20拜習會，傳中國主席習近平將出席，市場關注美中兩強對俄烏戰爭、台灣問題及美國晶片禁令等敏感議題，也因事件極其敏感，預期方向模糊，但只要兩強共同表明將一起對抗通膨、守穩經濟就是好消息。

永豐也提到，本周多位聯準會（Fed）官員發表談話，若有鷹派言論，逢回承接：本週有6位Fed官員出來談話，預期話語仍是偏空，因其不樂見股市上漲，徒增通膨壓力，但股市修正已久，個股利空不跌，底部逐漸顯現，有利反彈，建議逢回可承接各族群藍籌股。預估本週指數空間13500至14500點。

安聯投信台股團隊也建議，整體而言，目前庫存修正周期已走了將近一半。但隨著市場風向轉變所帶來投資信心有望逐步回溫，建議可在台股有望逐步回溫之際，增加投資組合具成長利基的標的。就題材上，仍聚焦：市占率提升、產品滲透率增加、規格提升、抗景氣循環等。