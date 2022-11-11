台股大漲503點 外資買超第一竟是它

台股今（11）日收在14,007.56點，上漲503.8點，一舉站上季線及萬四關卡，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超488.47億元，統計買超冠軍為元大台灣50反1（00632R），單日買超20萬8,869張，其次則是買超聯電（2303），另外，台積電（2330）也獲外資買超。

台股早盤以13,878.95點開出，上漲375.19點，早盤一度衝達14,045.51點，大漲逾500點，台積電是拉升大盤指數暴漲的主力，終場收收在14,007.56，漲幅3.73%，本周指數上漲980.85點，周漲幅7.53%，11月以來9個交易日，大盤指數上漲逾千點。

三大法人今日合計買超487.34億元，其中外資買超488.47億元，投信買超35.48億元，自營商賣超（合計）36.62億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是元大台灣50反1、聯電、新光金（2888）、台積電、華新（1605）、開發金（2883）、國泰金（2882）、國泰臺灣加權反1（00664R）、群創（3481）、元大金（2885）等；外資買超前十大中，反向ETF進榜2家，晶圓代工雙雄也是外資大買標的，另外還有4家金融股。

聯電今日收44元，上漲2.35元，漲幅5.64%，外資買超80,617張，連五買，投信買超9,803張，連十買，自營商買超1,791張，合計三大法人買超92,211張；台積電今日收在441.5元，上漲34元，漲幅8.34%，外資買超45,794張，投信買超1,848張，自營商賣超4,270張，合計三大法人買超43,372張。

外資今日賣超前十大依序是鴻海（2317）、長榮（2603）、富邦越南（00885）、陽明（2609）、華邦電（2344）、萬海（2615）、期街口布蘭特正2、飛宏（2457）、啟碁（6285）、新唐（4919）等；外資賣超鴻海41,949張，居單日賣超冠軍，其次是賣超長榮15,799張。