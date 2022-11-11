台股收復萬四大關！台積電強漲8% 終場彈升503點收14,007點

台股今（11）日受到美股大漲激勵，今日也交出亮眼成績，盤中大漲將近500點，由科技權值股集中領漲，資金逐漸歸隊，盤面上電子股的資金占比近七成，帶動半導體指數彈升7%。加權指數終場上漲503.8點，收14,007.56點，成交量3,354.15億元。

統一投顧董事長黎方國表示，台股今日受到美股激勵大漲，看好未來反彈動能有望延續，原因有三，一為從過去經驗來看，美國期中選舉後，美股往往易漲難跌，有望帶動全球股市回溫；二是通膨數據降溫，美國聯準會有望放緩升息腳步，市場資金有機會回流股市；最後是台股已經跌深，未來反彈空間大，將有望繼續上攻、收復今年以來的失土。

台積電（2330）今日強勢領漲大盤，跳空開高走高、收復400元大關，不過遇上方季線壓力，終場股價上漲34元，收441.5元，漲幅達8%以上；聯發科（2454）則收復700元大關，漲幅達6%，此外還有聯電（2303），台達電（2308），力積電（6770）等股，終場漲幅落在2～5%不等。

高價股中，信驊（5274），大立光（3008）雙雙攻上2,000元大關，信驊強漲近9%，股價最高來到近三個月高點2,150元；力旺（3529）盤中一度攻上漲停板，終場漲幅落在9%以上，此外還有祥碩（5269），譜瑞-KY（4966），旭隼（6409），世芯-KY（3661）等股，終場上漲4～7%。

半導體族群中，晶心科（6533）強勢亮燈漲停，股價達半年來高點489.5元，跳空站上短期均線，此外還有力智強漲8%緊追在後，創意（3443），景碩（3189），瑞昱（2379）等股則上漲5～7%，智原（3035），日月光投控（3711），華邦電（2344），聯詠（3034）等股，終場漲幅落在2～4%。