美CPI降溫台股歡慶 科技權值股領漲大盤強彈近500點

美國CPI數據降溫、美股大漲，激勵台股今（11）日盤中強漲近500點，盤中成交量也衝上2,100億元，量增價揚，加權指數跳空站上季線，盤中最高達14,045.51點，由科技權值股領漲。

群益投顧表示，加權指數昨日幾乎回補10月11日國慶空方缺口，日K呈現連八紅，成交量也連三日達兩千億元以上，延續價量齊揚態勢。預估指數區間落在13,300～13,800點。預期個股表現分歧，建議投資人，依據短線技術面變化，進行汰弱換強因應。

台積電（2330）今日強勢反彈，盤中大漲30餘點，股價最高達近月高點442元，並持續挑戰季線442.87元壓力，漲幅逼近8%；聯發科（2454），聯電（2303），台達電（2308），力積電等股，盤中也強勢上漲3～6%，聯發科更一度收復700元大關，鴻海（2317）表現則相對弱勢，盤中持續在平盤線來回表現。

觀察盤面上資金流向，電子族群占比近七成，半導體占比近四成，帶動半導體指數盤中強勢上漲近7%，指數一度達近月高點302.23點，跳空站上季線295.69點。

半導體族群中，晶心科（6533）今日亮燈漲停，股價來到近半年高點489.5元，跳空站上短期均線和半年線、年線；力智則以8%漲幅緊追在後，此外還有景碩（3189），創意（3443），瑞昱（2379）等股，盤中上漲5～7%。

高價股中，信驊（5274），大立光（3008）雙雙攻上2,000元大關，盤中漲幅分別來到6%和2%；力旺，祥碩（5269）漲勢相對強勁，盤中強漲7～9%，譜瑞-KY（4966），旭隼（6409），世芯-KY（3661）等股也強彈4～6%。