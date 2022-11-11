台股帶量暴漲逾400點 上市櫃盤中僅8家漲停、台積電貢獻逾260點

美股周四大漲，台股今（11）日開高後一度衝達14,045.51點，大漲逾500點，盤中漲勢略有收斂至上漲超過400點，大盤指數大漲，且預估成交量將暴增超過4,000億元，但統計盤中上市櫃個股中卻僅有8檔漲停，台積電領軍半導體股為盤面上的焦點，光是台積電就貢獻大盤指數超過260點。

美股周四大漲，道瓊工業指數大漲1,201.43點，漲幅3.7%，收33,715.37點；標普500指數勁揚207.86點，漲幅5.54%，收3,956.31點；那斯達克指數暴漲760.98點，漲幅7.35%，收11,114.15點。費城半導體指數飆升10.2%，收2,672.5點。

台股早盤以13,878.95點開出，上漲375.19點，早盤一度衝達14,045.51點，漲逾500點，盤中漲點略有降至上漲超過400點，成交量預估約可暴增至4,400億元，台積電為貢獻大盤指數大漲的主力。

台積電早盤以跳空以441.5元開出，上漲34元，漲幅8.34%，高點一度拉升至442 元，漲幅8.46%，市值重新站上11兆元，增至11.46兆元，不過盤中漲勢略有縮小，盤中漲幅7.6%，貢獻大盤指數超過260點。