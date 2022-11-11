台積電股價開盤大漲逾8% 市值重上11兆元

美股周四大漲，台積電ADR收漲8.9%，台股今（11）日開高，早盤一度暴漲逾500點，台積電（2330）跳空以441.5元開出，上漲34元，漲幅8.34%，高點一度拉升至442元，漲幅8.46%，市值重新站上11兆元，增至11.46兆元。

台積電10月合併營收2,102.66億元，連三月站穩2,000億元大關，月增1%，年增56.3%，為同期最佳，也是單月歷史次高，累計前10月合併營收約1兆8,486.25億元，年增44%。

台積電先前估計，第4季美元計價營收約199~207億美元，平均值約季增0.4%，在新台幣兌美元31.5的假設基礎下，估計單季毛利率59.5~61.5%，營業淨利率49~51%，台積電並未提供新台幣預測的營收區間，法人推測，有望達6,268.5~6,520.5億元。

美股周四大漲，道瓊工業指數大漲1,201.43點，漲幅3.7%，收33,715.37點；標普500指數勁揚207.86點，漲幅5.54%，收3,956.31點；那斯達克指數暴漲760.98點，漲幅7.35%，收11,114.15點。費城半導體指數飆升10.2%，報2,672.50點。

台積電ADR周三大漲8.9%，收在70.84美元，早盤台股開高走高，台積電也是跳空開高，以441.5元開高，一度拉升至442元，盤中漲幅略有收斂至逾7%。