台股暴漲逾500點突破萬四關卡 法人：反彈行情可望延續

台股今(11)日開高走高，盤中大漲逾500點，突破萬四點關卡。法人說，台股短期仍有反彈行情可持續，類股可能輪動，外資可能回補權值股。

第一金投顧說，今年來的台股受到疫情、升息、通膨、企業調整庫存、地緣政治風險升溫等因素干擾而持續修正，隨著美元指數漲勢暫歇、美債殖利率回檔，大盤10月下旬展開反彈行情，通膨數據優於預期，短期反彈行情可望延續；但中⻑期將回歸基本面表現，宜嚴控資金水位並確實執行停損停利機制。選股上，可挑選產業趨勢向上、低本益比的族群類股伺機逢低布局。

美國10月消費者物價指數CPI降至7.7%，低於前期8.2%及市場預期8%，核心CPI來到6.3%，同樣低於前期6.6%及市場預期6.5%，顯示通膨放緩，聯準會12月有望放慢升息腳步，短期有利股市反彈。