美股暴漲激勵台股早盤漲逾500點 台積電開盤勁揚34元

美股周四收盤暴漲，激勵台股今(11)日開盤上漲375.19點，開盤指數13,878.95點，早盤漲逾500點，來到14,045.51點；台積電（2330）開盤上漲34元，開盤價441.5元。

群益投顧說，短線雖仍有利跌深股積極作價，但季線走跌仍呈牽制風險。美股送暖vs指標高檔，飆高仍有震盪風險。國內外股市盛行利空鈍化，資金作價積極，挹注短線指標高檔下守12日線強勢震盪。

雖然大盤短線仍呈助攻，但技術指標處明顯高檔過熱階段，短期大盤急漲料將震盪加劇。留意相對評價，跌深低評價股為主軸，擇強守技術面操作。

周四(10日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲1201.43點、漲幅3.7%，那斯達克指數上漲7.35%，標準500指數上漲5.54%，費半指數上漲10.21%。

第一金投顧表示，美國勞工統計局公布10月CPI及核心CPI皆低於市場預期，激勵美股三大指數創2020年以來最佳單日表現。

聯準會達拉斯分行行長Lorie Logan表示，10月CPI數據提供喘息的空間，但還有很長的路要走，放緩升息速度可能是適當的；舊金山分行行長Mary Daly認為，CPI是好消息，但7.7%的通膨稱不上是勝利，考慮放緩升息是合適，但未來所需的緊縮幅度將高於9月預估；克利夫蘭分行行長Loretta Mester認為，10月CPI顯示通膨略有減緩，但通膨要到2025年才會回到聯準會目標；堪薩斯分行行長EstherGeorge表示，通膨正在減緩但依舊過高，謹慎升息可以讓官員評估升息對經濟的影想；費城分行行長Patrick Harker則認為，當利率達到4.5%時，有可能暫停升息。

三大法人周四集中市場合計賣超60.1億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超16.9億元，投信買超0.7億元，自營商(自行買賣)賣超12.2億元，自營商(避險)賣超31.8億元。

統一期貨說，外資前日的期貨淨多單9,006口轉為淨空單-278口，十大特定法人賣出8,577口。週選支撐與壓力區落在13,000至14,000點，P/C Ratio降至0.89，整體籌碼中性偏空看待。