11/11【早晨財經速解讀】美CPI年增驟降至7.7% 美股大爆噴 道瓊漲1200點 台積電ADR大漲9% Q4假反彈還是真回升?

美國股市三大指數周四大漲，寫下逾兩年來最大的單日漲幅，因為10月通膨放緩超過預期，引發市場揣測聯準會可能不再激進升息。

美國10月消費者物價指數（CPI）較去年同期上升7.7%，低於上個月的8.2%，八個月來首見低於8%，讓擔心持續升息可能阻礙美國經濟發展的投資人歡欣鼓舞，股市掀起空頭回補熱潮。

一度是華爾街寵兒、但在2022年熊市中表現暗淡的科技股是最大贏家，輝達（Nvidia）跳漲約14%，Meta Platforms攀升10%，Alphabet走高7.6%，蘋果、亞馬遜、微軟的市值均上漲超過1,000億美元。

Baker Avenue Asset Management首席策略師King Lip表示，CPI降溫「是件大事。過去幾個月，我們一直在說通膨已見頂，但數據沒有體現出來，這讓我們感到非常沮喪。這是第一次真的在數據中體現出來」。

根據CME FedWatch工具，通膨數據促使交易員調整升息押注，12月升息2碼而非3碼的機率從CPI數據發布前的52%激升到約85%。

市場預期政策利率將於明年5月前後在接近4.9%的水準觸頂。CPI數據發布前，市場預期在5.09%左右。

舊金山聯準銀行總裁戴利和達拉斯聯準銀行總裁洛根對最新的通膨數據表示歡迎，但警告說，抗通膨的戰鬥遠未結束。

一些投資人警告，周四的漲幅可能過頭了。Horizon Investments投資組合管理主管Zach Hill表示：「市場－就像今年前幾次那樣－非常渴望以『聯準會轉向』為題材進行交易...但我們認為，從一個數據來看，市場有點超前。」

費城地產股指數激升10.3%，至去年8月以來的最高水準。今年來，由於市場擔心抵押貸款利率上升會影響民眾負擔能力，該指數曾大跌。

Rivian Automotive暴漲17.4%，該公司稍早之前公布虧損小於預期，預訂量增加，並重申全年產量預估。

台積電（2330）昨（10）日公布10月合併營收2,102.66億元，連三月站穩2,000億元大關，月增約1%，並較去年同期增加56.3%，為同期最佳，也是單月歷史次高。

台積電前十月合併營收約1兆8,486.25億元，年增44%。法人估計，台積電受惠於5奈米家族產能利用率維持緊繃，最快前11月營收總和將超越2兆元大關。

台積電昨天股價跌9.5元、收407.5元外資轉為賣超6,793張，終止連三買；周四ADR早盤漲逾4%。