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10月美國通膨下來了！台積電ADR漲逾4%、台指期夜盤直線飆升

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導

美國10月消費者物價指數（CPI）放緩，美股開盤慶歡，四大指數同步走高，漲幅超過2%，又以受傷最深的科技股彈幅最強勁，那斯達克以及費半指數上漲超過5%，台積電ADR漲逾4%、聯電ADR漲逾8%，帶動台指期夜盤直線拉升，大漲超過250點，重返13,700點之上，且漲幅持續擴大中。

10月整體與核心CPI升幅普遍下降，且都低於市場預估，10月CPI年增率不僅由9月的8.2%下降至7.7%，並明顯低於市場預期的8.0%；扣除能源與食品的核心CPI則由6.6%降為6.3%，亦低於預期的6.5%，美國十年期公債殖利率下滑、美元回跌，市場期待聯準會（Fed）升息步調放緩。

在籌碼面，三大法人現貨賣超60.16億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加7,381口，使留倉部位轉為淨空單3,501口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加9,284口，留倉部位轉為淨空單278口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加8,577口，使留倉部位轉為淨空單4,637口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在14,000點，賣權未平倉最大量集中在13,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.97降至0.89。VIX指數上漲0.39至20.7。整體選擇權籌碼面偏空。

展望後市，期貨商指出，美國通膨數據明顯回落，加上歷史經驗期中選舉後，美股多有不錯表現，可伺機參與反彈行情。

CPI

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