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興櫃罕見901萬元投資人違約 竟是單一投資人買單一個股

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

興櫃一般板今（10）日罕見發生高達901萬元的證券商申報投資人違約金額，櫃買中心交易部表示，該交易為單一投資人透過網路下單個股世紀風電（2072），由於交易已由券商完成，並不影響市場交易。

據了解，該投資人應該是券商時常往來客戶，故提供給該投資人的額度比較大，投資人透過網路下單，但戶頭帳戶金額不足，經券商催繳仍無法及時解決。券商只能申報投資人違約，該投資人的戶頭會先凍結，在所有券商都不能買賣。

櫃買中心交易部說明，興櫃市場也是對證券商，因此該交易已經完成，股票進入違約專戶。證券商再去對投資人，若該投資人有補足金額，股票就會轉入該投資人的集保帳戶，若無，則會透過反向沖銷處理，因此對興櫃市場的交易並不會有影響。

世紀風電主要經營離岸風電水下基礎製造、供應及專案管理，董事長為賴文祥，同時也是上市公司世紀鋼的董事長。世紀風電7日成交均價107.54元，8日一口氣衝到成交均價117.69元、上漲10.15元，但10日就大跌12.92元，成交均價收在102.59元，把之前的漲幅全吐回去。

離岸風電 櫃買中心

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