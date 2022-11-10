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南山人壽10月虧19.27億元 前十月EPS為3.54元

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導

南山人壽今(10)日公布自結獲利，10月稅後淨損19.27億元、年減204.0%，前十月稅後純益489.55億元、年減13.2%，累計每股稅後純益(EPS)為3.54元。

以下為南山人壽的10月獲利新聞稿全文：

南山人壽2022年10月新契約保費為新台幣45億元，以傳統型美元商品為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，短年期醫療險商品亦有所成長。

南山人壽今年獲利已超過預期目標，本月操作重點以搭配市場走勢研析，靈活調整資產配置與外匯避險策略為主。截至2022年10月自結累計獲利489.6億。

面對全球金融環境劇變、經濟局勢難以預測，南山人壽已於民國111年9月30日前變更經營模式，遵循IFRS9規定，資產重分類日為民國111年10月1日。重分類後，已有助於降低淨值受市場波動之影響，淨值比回升至5%以上，反映公司穩健之經營體質，整體財務狀況健全，長期清償能力無虞，保戶權益不受影響。

南山人壽積極提倡健康樂活、致力成為國人的健康靠山，日前與健行筆記攜手推出「神壽任務—環台步道馬拉松」登山健走活動，活動自10月22日至12月25日止，精選全台60條步道，參加者只要下載健行筆記App、並完成報名開始任務，就能透過行動裝置蒐集步道上的「虛擬寶石」。活動起跑兩周以來，已有超過5,000位保戶及ㄧ般民眾報名參與，南山人壽希望藉此活動，讓登山健走變得更有趣親民，引導民眾促進健康，共創社會、保戶與保險業者的三贏。

南山人壽慈善基金會長期推動「醫療關懷計畫」，自102年7月至111年10月累計捐款逾新台幣4.7億元弱勢醫療補助基金，透過全國210家合作醫院醫務社工的協助，幫助逾4萬名弱勢民眾安心就醫。在今年1-10月，總計捐助新台幣1,946萬元，協助1,731名弱勢個案。

南山人壽 新台幣

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