外資三理由認為祥碩谷底未到 大降評等及目標價

祥碩（5269）第3季獲利超過1個股本，每股純益10.75元，累計今年前3季每股純益33.3元，多家外資最新報告對祥碩的看法不同調，一家美系外資直言祥碩在三大因素衝擊下，最壞的情況還沒到，大幅調降評等，由買進下修至劣於大盤表現，目標價由950元降至500元，幾近腰斬；另有美系外資雖重申加碼，但也是下調目標價，不過還維持在千元；還有一家亞系外資重申賣出，目標價由699元降至500元。

祥碩今（10）日大跌，股價以628元開低走低，收在當日最低的601元，下跌59元，跌幅8.93%，幾乎跌掉過去3個交易日的漲幅，祥碩今年3月股價還曾衝達2,065元，但在10月26日盤中低點為546元，股價跌掉1,519元，跌幅超過7成，近期緩步往上拉升，近期連續3天上漲，599元拉升至昨天的660元，漲幅10.18%，但今日則是大跌作收。

多家外資報告對祥碩看法不同調，以3家美系外資來說，有兩家重申加碼，但一家調降目標價，由1,650元降至1,000元，另一家則是維持818元，不過，有一家美系外資則是下重手大砍目標價，由950元下調至500元，評等則是由買進一口氣調降至劣於大盤表現。

美系外資強調，受到三個因素的影響，包括ODM客戶新平台的動能在減弱中；中國大陸CPU業務和設備控制器缺乏知名度；USB4新品恐延持續2023年，美系外資認為，祥碩ODM(AMD)客戶未來幾季恐將持續調整庫存，目前推估庫存調整仍需2～3個季度才能恢復正常水準。

美系外資示警，祥碩最壞的情況還未到，保守預估明年不太可能出現有意義的反彈，決定大幅調降評等及目標價。

另一家美系外資則是下修祥碩第4季、明年第1季的每股純益預估，分別下修34%、51%，預估EPS分別為6.9元、6.1元；同時下修2022年、2023年每股純益預估8%、31%，雖重申加碼，但目標價調降到1,000元。

還有一家美系外資預估祥碩第4季晶片組業務將下滑，主要是因AMD對PC的展望疲弱，重申加碼且維持目標價818元；亞系外資重申賣出評等，目標價由699元下修至500元，預估股價潛在下修空間24.2%。