台股連漲後拉回整理 下跌135點收13,503點

台股連漲數日並累計漲逾千點之後，今(10)日在美股周三回檔的影響之下，今日也拉回整理，終場收盤下跌135.05點，收盤指數13,503.76點，成交量1,908.52億元。

台積電（2330）今日拉回整理，因有營收代公布及外資已開始回補，今日盤中仍有多頭買盤；高價股今日仍表現強勢，世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、創意（3443）、晶心科（6533）、環球晶（6488）及力旺（3529）等股走強；此外，欣興（3037）、啟碁（6285）、聯電（2303）及金像電（2368）等成交金額大，股價也表現強勢。長榮（2603）為主的貨櫃三雄今日也展現走揚氣勢；華新（1605）日前爆量後，今日仍呈走揚。

第一金投顧表示，操作若以短線角度，後半周可將降低持股水位納入投資考量，若偏多操作則選擇已公告第3季財報的低基期公司，並確實執行停損停利機制；選股挑選產業趨勢向上、低本益比、法人持股水位偏高的族群類股逢低買進。

台積電跌9.5元

【中央社／台北10日電】

美國10月消費者物價指數（CPI）數據將於今晚揭曉，台股今天走勢不振，終場跌幅收斂，13500點整數關卡失而復得。盤面上，台積電等大型電子股走弱，航運股則甩開市場雜音，成為今天表現相對抗跌的族群。

台股結束連日漲勢，今天拉回整理，盤中最低一度至13463.85點，尾盤跌幅收斂，指數終場收在13503.76點，下挫135.05點，跌幅0.99%，成交值新台幣1908.52億元。

擴廠動向備受外界關注的台積電，今天股價賣壓湧現，終場下跌9.5元，收在407.5元，跌幅2.28%。另外，群創、友達表現疲弱，終場雙雙下挫超過3%。

聯發科、聯電表現相對抗跌，終場聯發科上漲10元，收在660元，漲幅1.54%；聯電小漲0.2元，以41.65元作收，漲幅0.48%。

今天相對抗跌的族群還有航運股，類股指數終場上漲0.53%。貨櫃三雄漲跌互見，萬海9日釋出看好農曆年前出貨需求的看法，股價終場強彈3.33%，收在74.4元。長榮終場上漲1.68%，陽明則收黑，下挫0.31%。

盤面上其他表現抗跌的族群，還有塑膠、電器電纜、營建等類股，終場漲幅分別為0.03%、0.36%及0.15%。