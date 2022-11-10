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雙11光棍節 法人：納入好股+好債ETF 快樂當財富自主單身貴族

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

「好股+好債」打造年領八次息的優質投資組合
「好股+好債」打造年領八次息的優質投資組合

單身族即將迎來專屬節日「1111光棍節」，法人說，高通膨、升息大環境未變下，做好資產配置、股債配置為宜，尤其今年市場波動大，可透過擇優選擇「好股+好債」部位建構長線的資產配置。

根據內政部戶政司2021年人口資料調查統計，國人介於25～49歲之年齡區間的未婚人口，多達近380萬人，未婚率高達約43％，且有逐年上升的趨勢，單身族可恣意享受一個人的快樂時光，但面對物價不斷上升、房價年年漲等生活壓力，讓自身應具備的經濟自主能力較以往更顯重要。

法人說，投資人要趁青壯年時期盡早累積財富，藉由投資理財創造薪水以外的被動收入，搭配長期且有紀律的投資，為自己打造穩定現金流，就有機會及早實現財務自主，擁有富足人生，成為人人稱羨的單身貴族。

今年市場波動大，投資要怎麼做？國泰投信表示，高通膨與升息尚未明確放緩的雙重壓力下，能提供較佳收益的資產顯得格外珍貴，尤其聯準會11月再次釋出鷹派升息訊號，表示仍以打壓通膨為最終目標的利率政策背景下，股市勢必迎來更高波動，此時更需要好的資產配置來降低資產價值減損的風險。

所謂好的資產配置就是要找：可永續投資的優質股票和財務體質強的高信評債券，以及具有較佳殖利率的標的，透過擇優選擇「好股+好債」部位建構長線的資產配置，降低整體資產波動，為投資組合注入抗震力。

但「好股」該怎麼選？國泰永續高股息ETF ( 00878)基金經理人游日傑說，今年資產配置可特別側重兼具殖利率保護的ESG高息價值股，如00878是市面上唯一結合ESG與高股息的永續主題ETF，選股優先挑選符合MSCI ESG評級分數高的優質企業、近四季都要賺錢且布局採現金殖利率加權，取前30大高殖利率個股，真正聚焦高股息。

截至11月7日，00878前十大成分股平均現金股利殖利率約7.6%，較台股大盤約5.6%還高，現在布局不僅可用相對便宜的價格買到高息股，還能跟上國際ESG趨勢。00878配息穩健，即使股市不振，還是能每季維持穩定配息，這才是有利投資人規劃現金流及投資組合穩定性的存股領息好工具。

至於「好債」如何挑？今年來美債殖利率隨基準利率快速揚升，帶動各類債券收益率大幅彈升，全球債市評價面逐步具吸引力，建議以具利差優勢且信用違約風險相對較低的投資等級公司債，作為固定收益資產中的核心配置。

觀察投資級債劵市場供需，今年以來的發行量相較2021年下降5%，有助維持債券吸引力；就違約率來看，根據信評機構標準普爾統計，2021年投資等級債維持零違約，主要因發債公司的信評較高皆在BBB-等級以上，公司體質相對穩健，債息償付無虞，長期投資起來也較安心。

根據Bloomberg最新資料顯示，彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數，11月7日持有至到期的殖利率已來到6.69%水準，收益率相當迷人，投資價值浮現。惟需留意，上述債券指數持有至到期殖利率，並非必然表示基金之實際配息率，投資人可多參考ETF發行公司官網，關注債券ETF的實際配息資訊。

法人說，如以國內規模最大的ESG主題ETF – 00878，搭配高信評的投資級債ETF – 國泰投資級公司債ETF(00725B)，運用高息股+優息債的雙高組合來領取股息及債息，如此，一年共可領八次息，為資產提供強韌的下檔保護，降低整體資產波動也提高投資成效。近日值得留意的是，00878本周五(11日)將公告每單位實際配發金額，投資人最晚只要在11月15日(含)持有或買進，皆可參與本次配息，可多加留意。

高殖利率 高股息

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