【早晨財經速解讀】10月獲利玉山金、台新金翻倍 台企銀歷史新高、中信金大虧七成

美國股市周三（9日）大幅收跌，道瓊跌逾600點，標普結束三連漲，創一周來最大單日跌幅，那指和費半跌得更深。加密幣市場的新一輪拋售潮以及令人失望的企業財報影響市場的風險偏好。投資人目前關注期中選舉選情，以及即將公布的通膨數據，以判斷聯準會（Fed）未來升息幅度。

道瓊工業指數大跌646.89點，跌幅1.95%，至32,513.94點。標普500指數重挫2.08%，報3,748.58點。那斯達克綜合指數急挫2.48%，收在10,353.18點，費城半導體指數重摔3.14%，至2,424.82點。

迪士尼收盤大跌13%，創2001年以來最大單日跌幅，因業績表現均不及預期，且進軍影視串流領域的努力造成更多虧損，這打擊了市場情緒。

加密幣全線暴跌，其中比特幣跌破1.6萬美元關卡，創2020年以來最低。在幣安宣布放棄收購FTX後，加密幣拋售潮進一步加劇。

特斯拉收跌7.2%，股價觸及兩年最低水準，執行長馬斯克在周二稍晚揭露，他出售了價值39.5億美元的特斯拉股票。

美國財政部10年期公債標售情況不佳，導致公債殖利率進一步攀升，主要指數因此擴大跌幅。標普11個類股全數走低。

如今各界仍認為共和黨將贏得眾議院的控制權，但席位優勢不如市場此前預期。

關鍵的搖擺州選情過於膠著，而民主黨表現優於預期，打擊了共和黨大獲全勝的紅色浪潮前景。華爾街目前認為民主黨在國會失利對美股將是利多，因為一個兩派僵持的政府將有助避免當局推出可能令通膨惡化或經濟、企業前景不確定的重大政策改革。

Infrastructure Capital Management執行長Jay Hatfield表示：「市場真正更期待的是紅色浪潮。我認為現在的情況很特別，共和黨贏得愈多，市場就愈好。至少會有一些股票強彈，例如國防和能源股。」

在民主黨領導下受惠的潔淨能源類股上漲，例如Invesco Solar上漲近1%。

除了選情之外，投資人也關注將於周四公布的10月消費者物價指數（CPI）數據，這可能會為Fed是否可能軟化其激進的升息立場，提供更多線索。

另外，臉書母公司Meta收漲約5%。該公司9日宣布展開大規模裁員，將裁去13%的員工，約超過1.1萬人受影響。這是科技業今年來最大規模裁員行動之一。

金控公司10月獲利陸續公布，其中台新金（2887）受惠轉投資特定股票認列利益大增，單月大賺逾30億元，月增1.9倍，為已公布獲利的金控中單月最佳，玉山金10月賺11.4億元，也較上月大增1.19倍。

中信金則是受產險端防疫險損失拖累，出現罕見單月虧損，累計前十月每股稅後純益（EPS）1.67元暫居第一，元大金EPS 1.66元居次，第一金累計獲利轉正成長，為金控唯一，EPS 1.34元居第三。

第一金10月稅後純益13.5億元、月減21.5%，單月獲利縮水因旗下一銀提存增加、證券和壽險投資利益減少，累計前十月稅後純益177.8億元，則是從原本較去年同期衰退扭轉為年增0.5%，成為目前金控累計獲利唯一正成長的公司，累計前十月EPS為1.34元。

台新金10月稅後純益37.6億元，較上月大幅增加25億元，月增1.9倍，主因台新創投持有鑽石生技登錄興櫃而認列高達30億元評價利益挹注，累計前十月稅後純益120.2億元，較去年同期衰退三成五，累計EPS 0.88元。

玉山金10月賺11.46億元，較上月大增1.19倍，累計前十月稅後純益127.8億元，年減25.7%，累計EPS為0.9元。玉山金表示，10月金融市場劇烈波動，造成金融資產評價損失，但銀行各項核心業務表現仍良好。