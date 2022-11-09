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外資買超241.28億 這十檔買最多、晶圓代工就占了三檔

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導

台股今（9）日開高走高，收在13,638.81點，上漲291.05點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超241.28億元，買超前十大個股中，晶圓代工占了三檔，其中，聯電（2303）高居外資單日買超冠軍，獲外資買超62,411張；台積電（2330）則獲外資買超14,292張，力積電獲外資買超9,799張。

美股周二收漲，台股今日開高走高，早盤以13,410.19點開出，由權值股台積電領軍，終場收在當日最高的13,638.81點，上漲291.05點，三大法人買超230.55億元，包括外資買超241.28億元，投信買超11.96億元，自營商賣超（合計）22.68億元。

新台幣匯率上午以32.02元開出，盤中最高31.843元，最低32.02元，終場以31.903元作收，升值1.59角，股匯齊揚，外資單日買超金額擴大至241.28億元，連三買。

統計外資今日買超前十大個股依序是聯電、元大台灣50反1（00632R）、群創（3481）、台積電、新光金（2888）、元大台灣50、欣興（3037）、日月光投控（3711）、力積電、華新（1605）等；除晶圓代工之外，面板、ABF載板、封測等也是外資買超居多的個股。

聯電今日收在當日最高的41.45元，上漲1.3元，漲幅3.23%，高居外資買超冠軍，單日買超62,411張，連三買，投信買超171張，自營商買超202張，合計三大法人買超62,784張。

台積電大漲4.51%，收在417元，上漲18元，外資買超14,292張，連三買，投信買超606張，自營商賣超625張，合計三大法人買超14,273張。

外資 台積電 台股 晶圓

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