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證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會 11日登場

經濟日報／ 記者蔡靜紋／即時報導

臺灣證券交易所為促進與證券商雙向溝通，並宣導證券市場最新政策，11日將舉辦證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會，將說明強化證券商資通安全作業、ETN市場概況與發展趨勢、防範金融投資詐騙等主題，並聽取證券商建言以利雙方溝通瞭解。

證交所表示，包含國內外政府基金、保險、投信等機構投資人對市場及被投資公司影響力日益重大，透過其對上市櫃公司持續關注與溝通，並主動要求上市櫃公司重視並落實公司治理，將可大幅提升我國公司治理水平。在我國資本市場機構法人所占比率持續攀升之際，機構投資人的盡職治理更顯重要，證交所鼓勵機構投資人積極參與公司治理，以共同提升我國資本市場品質，為客戶與受益人之價值把關，本次業務宣導會中將安排「機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商頒獎典禮」，表揚證券商對於盡職治理之重視與投入，受獎證券商分別為第一金、中國信託、兆豐、台新及永豐金。

證交所表示，證券商是證交所最重要的合作伙伴之一，希望藉由舉辦業務宣導會，為證券市場之蓬勃發展共同打拚努力。

證券商 證交所

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