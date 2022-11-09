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多家外資喊買 聯發科一個多月股價反彈上漲117元

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
聯發科（2454）最新年度旗艦5G晶片「天璣9200」亮相，，多家外資看好未來幾年聯發科5G SoC的市占率將持續擴大，重申買進、加碼等評等，目標價上看750~815元。圖／聯發科提供
聯發科（2454）最新年度旗艦5G晶片「天璣9200」亮相，，多家外資看好未來幾年聯發科5G SoC的市占率將持續擴大，重申買進、加碼等評等，目標價上看750~815元。圖／聯發科提供

聯發科（2454）最新年度旗艦5G晶片「天璣9200」亮相，預計今年底將有搭載最新晶片的智慧手機上市，多家外資看好未來幾年聯發科5G SoC的市占率將持續擴大，重申買進、加碼等評等，目標價上看750~815元；聯發科今（9）日開高走高，收在650元，上漲30元，漲幅4.83%，股價從9月30日以來，僅一個多月時間反彈上漲117元。

聯發科5G晶片天璣9200，是首款採用台積電（2330）第二代4奈米製程生產的晶片，也是首款採用第二代Armv9架構的產品，主打「高性能、高能效、低功耗」，支援Sub-6GHz、毫米波5G網路、還有即將到來的WiFi 7連網。

聯發科最新旗艦5G SoC天璣9200亮相，三家外資最新報告重申買進、加碼、優於大盤表現評等，包括兩家歐系外資及一家美系外資，都看好未來幾年聯發科在旗艦5G SoC市場的市占率將持續擴大。

歐系外資重申買進評等，目標價上看815元，主要是看好明年聯發科在高端5G智慧手機SoC的成長機會，從2019年推出天璣9000/8000後，預估人年在大陸智慧手機OEM市占率將超過10%，相較於整體5G SoC市占率超過50%，還有很大的成長空間；另外，歐系外資認為，今年第4季中國大陸智慧手機原始設備製造商仍處消化庫存的階段，但預估明年第1季將開始好轉。

美系外資重申加碼評等，目標價上看750元，美系外資表示，預計搭載天璣9200的智慧手機將在11月底推出，包括Vivo、Oppo、小米、傳音、華碩、榮耀等，也可能採用天璣9200，聯發科積極布局旗艦智慧手機市場，預估今年出貨量約400~500萬顆，看好明年及後年在旗艦市場的市占率將更高。

另一家歐系重申優於大盤表現評等，目標價上看800元，主要是認為天璣9200上市，有助明年第1季度在高端智慧手機的營收及市占表現。

台股今日開高走高收在13,638.81點，上漲291.05點，聯發科也是盤面上多頭指標，早盤以628元開出，一度拉升至656元，終場收在650元，上漲30元，統計聯發科從9月30日的533元反彈以來，股價上漲117元，短線漲幅21.95%。

智慧手機 聯發科

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