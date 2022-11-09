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台股日K連八紅 法人：若量能續增 逢低偏多操作

經濟日報／ 記者周克威／即時報導
台股大盤今日終場指數上漲291點，收在13,638點。報系資料照
台股大盤今日終場指數上漲291點，收在13,638點。報系資料照

台股今（9）日受台積點ADR大漲的激勵，在電子股領軍下，激勵指數持續上揚，指數持續反彈，大盤在權值股表現不錯下，盤勢呈量價齊揚，人氣回流，終場指數上漲291點，收在13,638點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，在中國公布不佳的進出口數據後，台灣公布的10月數據表現也不理想，10月出口連二黑，出口金額年減0.5%，雖然減幅優於預期，主要是電子零組件、資通產品，還有蘋果新機拉貨，止住總出口跌勢，不過若剔除電子零件與資通產品，出口減幅為9.8%，展望第4季恐落入負成長態勢，為今年最慘一季，下半年出口規模比上半年差，這是七年來首次見到。

主計總處公布10月通膨率降至2.72%，受國境開放帶動休閒娛樂費上漲影響，核心消費者物價（CPI）年增率升至近14年單月新高，輸入性通膨壓力尚未紓緩，物價上漲壓力仍然不小。

分析師指出，大盤日K線連續八天收紅，指數從低點12,629點反彈至今日高點13,638點，大盤已經反彈超過1,000點，整體反彈幅度約8%，相較於亞股、表現仍然算強勢，預期大盤在連續幾天呈現量價齊揚下，指數仍有反彈空間。

觀察指數反彈時間來推算，今年大盤約有三個時段指數是呈現反彈，分別落在3月8日、5月12日、7月12日，指數反彈至高點的時間約為15、15、26天，目前大盤從12,629反彈以來，指數只有反彈11天，推估只要後續量能能夠持續增溫下，大盤仍有持續跌深反彈機會，建議逢低偏多操作。

通膨 物價

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