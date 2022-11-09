砍單潮來了？這檔電商成衣概念股10月營收暴跌64% 今股價挫4%

振大環球（4441）10月營收2.59億元，月減29.44%，年減64.43%，營收暴跌，拖累今（9）日股價開低走低，盤中下挫4.69%，紡織股也走弱，台股盤中大漲逾200點，紡織類股卻是下跌，儒鴻（1476）盤中下跌逾1%。

振大環球主要客戶分為四大類，包括百貨公司自有品牌(Kohl's、COSTCO)、電商(亞馬遜)、國際品牌與制服工作服；目前電商客戶占營收比重達30%；振大自有產能約65% ，包括越南廠43%，馬達加斯加島廠22%，其餘則採外包方式。

受惠客戶結構調整(電商客戶亞馬遜)、客戶積極下單，振大環球今年上半年營收42.68億元，年增85%，毛利率24%，優於去年同期18%，稅後淨利6.52億元，年增272%，EPS達10.88元。

振大環球10月營收暴跌，較上月減少，主要是因客戶需求減少所造成，累計前10月營收67.99億元，年增27.73%。

台股今日大漲，在興櫃掛牌的振大環球卻是大跌，早盤以92.7元開出後再走低，一度下滑至88.2元，盤中跌幅4.69%；上市紡織股也是弱勢表現，盤中小跌0.26%，儒鴻盤中跌幅1.26%，聚陽（1477）則是震盪表現，雖盤中曾翻黑，但仍企圖守在紅盤之上。