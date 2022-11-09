台積電領軍漲 早盤股價最高412元

美股8日持續收高，台積電（2330）今（9）日股價持續走高，開盤跳空突破400元關卡，達403.5元，早盤最高衝上412元，上漲13元；聯電（2303）早盤上漲至41.15元，上漲1元；聯發科（2454）新品加持，漲幅逾4%，最高到648元，上漲28元。

道瓊指數上漲333.83點，漲幅1.02%；那斯達克指數上漲51.68點，漲幅0.49%；費城半導體指數上漲52.764點，漲幅2.15%。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚2.26美元，漲幅3.6%，收在65.02美元。

台積電法說會指出，受智慧手機和個人電腦等終端市場疲軟，以及客戶產品進度延遲等影響，短期將面臨7奈米及6奈米客戶庫存修正；但仍有超微（AMD）、聯發科等大客戶陸續推出5奈米及4奈米新產品挹注。

聯發科昨日領先勁敵高通，推出最新年度旗艦5G晶片「天璣9200」，主打「高性能、高能效、低功耗」，是首款採用台積電第二代4奈米製程生產的晶片，搭載天璣9200的智慧手機預計今年底上市，要在智慧手機市場低迷的當下突圍搶市。