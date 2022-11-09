反彈來了該停損還加碼？專家舉例台積電、陽明（2609）用「這指標」來判斷

停損說來簡單，執行卻非常困難，不停損行不行？

股市達人股添樂發布新影片，分享可觀察一檔股價過去長期的股價淨值比，就位置來判斷手上的股票是要做加碼，還是等到反彈有機會做適度減碼，甚至是停損。

以下為影音內容：

今年以來大盤一去不回頭，從年初至今一度最深跌幅超過3成，6000點「刷」一下就沒有了，很多投資人這時候都在思考要不要「停損」這件事；就針對損這件事情，做實務上的分享。

停損的依據-估值在哪裡

其實客觀來看，要不要停損，關係到手中的股票估值到底在哪裡，也就是股價到底合不合理。

市場上最常用的就是兩種方法，一種就是本益比，另一就是淨值比；而會鎖定在介紹淨值比這方面。

漲時重「勢」，跌時重「質」 多頭看本益比（本夢比），空頭看淨值比

行情在炙熱的時候，有的本益比可以來到50-100倍甚至超過更多的都有，這時本益比就變成了所謂的本「夢」比。

當熱情褪去之後，市場進入修正階段，而止跌的「依據」，就過去經驗來看，通常不會看本益比而是淨值比。

淨值比是什麼

淨值（Net worth）：指一家公司扣掉負債之後的剩餘價值。

而股價淨值比（Price-Book Ratio)就是股價除以公司的淨值。等於1，公司值多少錢市場給予同樣的價格，沒有高估和低估；小於1，就是市場認為公司的帳面價值沒有那麼值錢；大於1，市場認為這家公司不止這個價格。

在股票市場當中，一家公司股票淨值比高於1很多，就代表這家公司有的技術是別人沒有的，比如像台積電（2330）現在個股價淨值比差不多是4倍，憑什麼中鋼（2002）卻只有1倍，就是因為台積電有先進製程，「我有你沒有」這樣的概念。

所以一檔股票的股價淨值比在哪個位置，會關係到投資人到底還能不能持有這檔股票，尤其在空頭階段。

敦泰（3545）

今天很多人受傷的一檔股票叫敦泰，過去很長的一段時間裡面，股價淨值比都在1倍左右，可是在最近一兩年的時間裡面，股價淨值比突然跳升到6倍的水準。

很多人都買在股價淨值比3倍或4倍的位置，那這樣子到底要不要停損？

這檔股票從1倍淨值比的位置跳到6倍，但經過一年的下跌，又接近1倍淨值比的位置了，如果先前沒有賣出停損，現在處在1倍的位置也就不太需要賣了，因為它過去的合理位置就是在1倍淨值比左右。

友達（2409）

面板股友達過去合理的情況股價淨值比，差不多就是在0.5倍跟1倍之間，但去年股價出現非常明顯的跳漲，一度突破到1.5倍接近2倍的位置。

可是很快，就出現了大幅度的修正；也能解釋為什麼10月份大盤修正時，這檔股票卻不太下跌，原因就是現在的股股價淨值比已經回到過去的合理區間了。

所以黏在這檔股票的投資人現在該賣嗎？其實過去的合理價格就在這區間，所以大部分也都沒有必要賣了。

陽明（2609）

航運類股的陽明，去年的高點股價淨值比少說7、8倍以上，現在一口氣跌到股價淨值比只有0.75倍的位置。

很多人說明年航運景氣看衰，股價有可能會更進一步破底，但是其實陽明過去幾年的低點，也差不多在現在股價淨值比在0.75倍的位置（最低有到0.5倍），0.75倍算是過去幾年的相對低點；若在這情況投資人不幸套牢了，要不要停損呢？

如果套在5-8倍的位置，如果有反彈的話，最好還是停損，因為要在漲到這個位置，可能要等很久很久，搞不好就數十年起跳。

倘若是買在1淨值比的位置的投資人，就過去的情況看來，1倍淨值比都還是有機會可以回來的，隔個幾年都還有希望。

台積電（2330）

台積電去年最高一度到達9倍的淨值比，觀察過去幾年相對低點就是在4倍或5倍淨值比這個區間，也因為是成長股所以淨值比一直往上墊高。

是套在5倍多左右的投資人，股價未來應該還是很有機會可以回來。

但套在6倍多的人，需假設台積電未來淨值會持續成長，或許等個幾年有機會回來，前提要台積電能夠持續的成長，時間需花費多久，就取決於淨值成長的速度，成長率若跟過去幾年一樣，那時間上就不會讓投資人等太久。

不過成長若是趨緩，如果要回到6倍多的位置，需要的時間可能就要更久。

但這是台積電的案例，其他很多類型的股票，是那種每年獲利都差不多的傳產類股，這種如果套在最高的淨值比，應該考慮反彈出現的時候有機會就要做減碼。

自我檢視流程

1.過去平均淨值比在哪裡

過去幾年資產派對的狂歡已經結束了，現在回歸平淡的時候，最好就是用淨值比來看它合理的價格在哪裡。

2.套在哪裡？

知道自己持股過去的平均淨值比在哪裡之後，下一步就是看手上的股票套在什麼位置，再來決定要不要加碼還是停損。

3.加碼或停損

一般來說如果是傳產的話，套在3倍以內，大部分的情況未來都還是有機會可以解套；3倍以上若有反彈出現時，應該考慮適度來減碼。

電子或科技股大部分情況4倍以內，是可以期待未來有機會解套的，但不幸套在4倍以上，還是把握反彈的機會，考慮減碼或停損；因為不是每一檔科技股都跟台積電一樣，能夠保持長期的成長力。

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