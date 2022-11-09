台股早盤漲逾百點 台積電開漲4.5元重返400關卡

台股今(9)日開盤上漲62.43點，開盤指數13,410.19點，早盤漲逾百點，來到13,480.76點；台積電（2330）開盤上漲4.5元，開盤價403.5元。

第一金投顧說，本周關鍵事件將聚焦於美國期中選舉，中國/美國消費者物價指數（CPI），FED官員談話；,美國期中選舉在通貨膨脹影響⺠生的背景下，在野的共和黨在國會改選中被選⺠看好增加席次，導致總統拜登下半任期面臨政治僵局的困境機率升高。

短線而言，周三凌晨台指期夜盤上漲 124 點，暫收在 13,457 點。投資人操作若是以短線的角度，本周可以偏多操作已公告第3季財報的低基期公司，並確實執行停損停利機制。選股挑選產業趨勢向上、低本益比、法人持股水位偏高的族群類股逢低布局，資金仍需嚴格控管不可躁進。

周二(8日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲333.83點、漲幅1.02%，那斯達克指數上漲0.49%，標準500指數上漲0.56%，費半指數上漲2.15%。

富邦期貨表示，美國周二延續連漲氣勢，雖然Tesla續跌近3%加上科技股巨頭漲跌互見壓抑那斯達克指數漲幅，不過，道0瓊成分股續有八成上漲，終場費城半導體指數領漲美股。

三大法人周二集中市場合計買超95.7億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超90億元，投信買超14.1億元，自營商(自行買賣)賣超2.7億元，自營商(避險)賣超5.7億元。

統一期貨說，外資周二期貨淨多單期貨淨多單增加107口至4,582口，十大特定法人買進2,777口。週選支撐與壓力區落在13,200至13,400點，P/C Ratio升至1.02，整體籌碼中性看待。