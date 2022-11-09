快訊

台數科循鏡電視模式申設新聞台可行？ 業界：觀察這2人

永和40元鹹酥雞事件唯一目擊者：連警察也沒發現他是唐寶寶

認真存錢反而變更窮？吳淡如提醒通膨時代一定要具備3個逆轉思考

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股早盤漲逾百點 台積電開漲4.5元重返400關卡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
圖為台積電。記者葉信菉／攝影
圖為台積電。記者葉信菉／攝影

台股今(9)日開盤上漲62.43點，開盤指數13,410.19點，早盤漲逾百點，來到13,480.76點；台積電（2330）開盤上漲4.5元，開盤價403.5元。

第一金投顧說，本周關鍵事件將聚焦於美國期中選舉，中國/美國消費者物價指數（CPI），FED官員談話；,美國期中選舉在通貨膨脹影響⺠生的背景下，在野的共和黨在國會改選中被選⺠看好增加席次，導致總統拜登下半任期面臨政治僵局的困境機率升高。

短線而言，周三凌晨台指期夜盤上漲 124 點，暫收在 13,457 點。投資人操作若是以短線的角度，本周可以偏多操作已公告第3季財報的低基期公司，並確實執行停損停利機制。選股挑選產業趨勢向上、低本益比、法人持股水位偏高的族群類股逢低布局，資金仍需嚴格控管不可躁進。

周二(8日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲333.83點、漲幅1.02%，那斯達克指數上漲0.49%，標準500指數上漲0.56%，費半指數上漲2.15%。

富邦期貨表示，美國周二延續連漲氣勢，雖然Tesla續跌近3%加上科技股巨頭漲跌互見壓抑那斯達克指數漲幅，不過，道0瓊成分股續有八成上漲，終場費城半導體指數領漲美股。

三大法人周二集中市場合計買超95.7億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超90億元，投信買超14.1億元，自營商(自行買賣)賣超2.7億元，自營商(避險)賣超5.7億元。

統一期貨說，外資周二期貨淨多單期貨淨多單增加107口至4,582口，十大特定法人買進2,777口。週選支撐與壓力區落在13,200至13,400點，P/C Ratio升至1.02，整體籌碼中性看待。

美國 期貨

延伸閱讀

拜登將出席東協峰會 談及台海和平穩定重要性

美期中選舉各界都在看！ 法人：台股量能續增

美國期中選舉初步出口民調：選民最關心通膨和墮胎議題

期中選舉為挺烏添變數 澤倫斯基籲美國保持團結

相關新聞

股市現在能抄底了嗎？ 專家提供「三個錦囊」：教你賣在好價位

今年台股遭遇熊市，但也有不少人當作看到機會，如果看到台股從萬八一路殺到萬三，真的手好癢好癢怎麼辦？ 財經專家阿格力給大家三個錦囊妙計，教大家找方向的兩個方法，以及賣在好價位的「移動鎖利」功能。

11/9【早晨財經速解讀】道瓊站回年線 科技股時代過去了嗎?台積電ADR大漲3% 期中選舉行情持續 二手車價格暴跌 核心CPI下滑有望

美國股市周二收漲，美國期中選舉當天投票，將決定美國國會的控制權，投資人押注將會出現府院分治局面，同時，加密幣市場暴跌一度動搖投資人信心。

台積電連七季配息2.75元 股價一舉衝破400元

台積電（2330）季季配，今年第3季現金股利2.75元，預計明年3月16日除息，ADR周二大漲3.6%，外資連二買，激勵...

大摩：鴻海Q4營收恐減20%

鴻海集團鄭州廠為了控制新冠疫情而降載生產，引發外界關注，根據彭博資訊，摩根士丹利（大摩）分析師評估出，如果遭遇今年剩餘時...

中大型股 攻勢轉強

美股續彈帶動外資買盤回籠，台股昨（8）日拉出連三紅，台積電（2330）、潤泰雙雄、長榮、欣興等中大型股點火轉強，力挺短多...

聯準會的糾結 法人：投資級複合債的升機

聯準會11月初如預期升息三碼至3.75%~4.0%，儘管主席鮑爾暗示可能在未來兩次會議評估放慢升息步伐，但離考慮停止升息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。