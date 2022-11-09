股市現在能抄底了嗎？ 專家提供「三個錦囊」：教你賣在好價位

今年台股遭遇熊市，但也有不少人當作看到機會，如果看到台股從萬八一路殺到萬三，真的手好癢好癢怎麼辦？

財經專家阿格力給大家三個錦囊妙計，教大家找方向的兩個方法，以及賣在好價位的「移動鎖利」功能。

以下為影音內容：

2022年股市修正超過30％，熊市真的是非常難熬，大盤從最高18000點跌至13000點以下，許多投資人都在思考是否能進場了，倘若真要投入的話有什麼指標可以參考？

想進場投資股票 先看最熟悉的

投資要先掌握公司，不要人云亦云，聽到哪個分析師報牌，就無腦買；還要設想自己本身的估值、本金狀況，對公司的了解程度。

投資要做好自己對公司體質的了解，這才是最重要的基本功。

有些景氣循環股當下的財報好，但遇到景氣下行，投資人必須要具備第二層的思考，這時候可以看「營收月增」跟「年增率的趨勢」，如果持續都是負成長，恐怕股價的走勢就並非財報上所顯示的那樣。

「三位一體」從基本面、籌碼面、技術面，多面向來觀察公司，投資人有做好功課的話，相信是可以避開一些風險跟價值陷阱的。

股利很重要 代表公司有賺錢的成績單

公司連續配息就代表有持續獲利的能力，這樣的公司在市場上有競爭力、有兩把刷子，不然不會一直發股利。

舉例關貿（6183），近5年都有發放股利，並且都有填息，平均填息的天數僅花費13天。

關貿的大股東叫做財政部，持股36％；很多很重要的政府案件，都有該公司的身影，像每年要報稅，報稅的軟體就是關貿做的，在護城河這麼高的情況下，配息穩定而且填息又快。

何時賣出股票？

會買股票的是徒弟，會賣股票的才是師父。

但師父不好當，股票上漲的時候，不賣怕賺不到，賣了又繼續噴，這是廣大投資人的矛盾心態。

現在有券商推出「移動鎖利」的功能，簡單說若股價上漲，系統會持續抓最高價，而投資人可以設定「出場條件」，就是最高價下跌多少百分比系統就會自動幫你把股票賣出（自動追蹤停利價格）。

但要如何知道該設定多少回檔賣出呢？券商APP甚至還有提供過去的回檔紀錄可以參考，可以藉由過去歷史的表現，投資人評估如何設定停利條件。

總結

1.買熟悉的公司

這樣萬一套牢的時候才可以知道，反正公司基本面還是很好，股價只是一時的。

2.買穩定發股利的公司

除了有股利持續降低持股成本以外，有發放股利的公司通常體質也不會到太差。

3.善用APP「移動鎖利」的功能

能夠持續放大獲利，獲利持續奔跑的時候，系統讓它持續奔跑；也能夠賣在相對高點，只要設定好回檔條件，系統就會第一時間賣出股票，保留大部分的獲利，也不會讓投資人有貪心「抱上抱下」的情況。

◎本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權，未經同意禁止取用轉載。