快訊

遭爆密婚7年鬧婚變 「金曲歌后」曹雅雯說話了

直播／千年一遇 月全食、紅月掩天王2天文奇景今晚登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電收399元上漲9元、400元近在呎尺 外資連二買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
統計外資今日買超前十大個股中，單日買超台積電13,879張，居買超個股冠軍，連二買，外資買超成為推升台積電衝關400元的重要動能。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
統計外資今日買超前十大個股中，單日買超台積電13,879張，居買超個股冠軍，連二買，外資買超成為推升台積電衝關400元的重要動能。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

台股今（8）日收13,347.76點，上漲124.03點，台積電（2330）收399元，上漲9元，漲幅2.3%，距400元關卡僅一小步，統計外資今日買超前十大個股中，單日買超台積電13,879張，居買超個股冠軍，連二買，外資買超成為推升台積電衝關400元的重要動能。

台股早盤以13,274.91點開出，一度拉升至13,389.25點，尾盤漲幅收斂，收在13,347.76點，上漲124.03點，三大法人買超95.85億元，其中外資買超90.88億元，投信買超13.44億元，自營商賣超（合計）8.47億元。

台積電、ABF載板三雄、面板驅動IC、航運股的貨櫃三雄，航空股也是大漲表現，推升大盤表現；台積電以395元開出，高點一度衝達399.5元，終場收在399元，市值增至10兆3,462億元，統計外資連二買。

外資今日買超前十大個股依序是台積電、永豐金（2890）、臺企銀（2834）、華新（1605）、聯電（2303）、新光金（2888）、陽明（2609）、中鋼（2002）、華航（2610）、群創（3481）等，晶圓代工雙雄、貨櫃、鋼鐵、航空、面板股都是外資買超標的。

台積電衝關400元僅差一小步，外資連二買，投信買超256張，也是連二買，但自營商賣超1,503張，合計三大法人買超12,632張；聯電也獲外資買超9,812張，連二買，投信買超4,501張，自營商賣超1,369張，合計三大法人買超12,944張，股價收40.15元，上漲0.1元。

台積電 外資 三大法人 個股 自營商

延伸閱讀

股匯齊揚、外資11月來首度買超 最愛這十檔

相關新聞

台積電收399元上漲9元、400元近在呎尺 外資連二買

台股今（8）日收13,347.76點，上漲124.03點，台積電（2330）收399元，上漲9元，漲幅2.3%，距400...

法人看美股 部分個股財報利空不跌、短線仍有反彈機會

在高通膨及聯準會鷹派升息的壓力下，股市震盪成為常態，對於美股，統一全球新科技基金經理人郭智偉認為，財報陸續公布後，部分個...

台股上漲124.03點 三大法人買超95.85億元

台股今（8）日持續反彈上攻，以13,274.91點開出並走高，尾盤漲幅收斂，收在13,347.76點，上漲124.03點...

台積電午後強勢撐盤 台股甩尾漲124點收13,347點

台股今（8）日午後受到美股電子盤翻黑影響，午後漲勢快速收斂，科技權值股和航運族群也在午後承壓，出現漲點收斂，加權指數終場...

NBA超級巨星魔獸霍華來台打球！這家公司股價大漲 漲幅近7%

NBA超級中鋒巨星球員魔獸霍華（Dwight Howard）宣布加盟台灣T1桃園永豐雲豹，為國內籃壇投入震撼彈，而該球隊...

NBA球星加入雲豹 網友虧：股票可買到了？

桃園永豐雲豹職業籃球隊今（8）日宣佈，邀請NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟，雲豹球團預計12日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。