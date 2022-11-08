台積電收399元上漲9元、400元近在呎尺 外資連二買

台股今（8）日收13,347.76點，上漲124.03點，台積電（2330）收399元，上漲9元，漲幅2.3%，距400元關卡僅一小步，統計外資今日買超前十大個股中，單日買超台積電13,879張，居買超個股冠軍，連二買，外資買超成為推升台積電衝關400元的重要動能。

台股早盤以13,274.91點開出，一度拉升至13,389.25點，尾盤漲幅收斂，收在13,347.76點，上漲124.03點，三大法人買超95.85億元，其中外資買超90.88億元，投信買超13.44億元，自營商賣超（合計）8.47億元。

台積電、ABF載板三雄、面板驅動IC、航運股的貨櫃三雄，航空股也是大漲表現，推升大盤表現；台積電以395元開出，高點一度衝達399.5元，終場收在399元，市值增至10兆3,462億元，統計外資連二買。

外資今日買超前十大個股依序是台積電、永豐金（2890）、臺企銀（2834）、華新（1605）、聯電（2303）、新光金（2888）、陽明（2609）、中鋼（2002）、華航（2610）、群創（3481）等，晶圓代工雙雄、貨櫃、鋼鐵、航空、面板股都是外資買超標的。

台積電衝關400元僅差一小步，外資連二買，投信買超256張，也是連二買，但自營商賣超1,503張，合計三大法人買超12,632張；聯電也獲外資買超9,812張，連二買，投信買超4,501張，自營商賣超1,369張，合計三大法人買超12,944張，股價收40.15元，上漲0.1元。