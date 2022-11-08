00745B受益憑證 12月9日起終止櫃檯買賣
富邦證券投資信託股份有限公司(簡稱富邦投信)經理的富邦中國政策金融債券0-1年ETF證券投資信託基金(00745B)受益憑證將自今(2022)年12月9日起終止櫃檯買賣。
櫃買中心表示，由於該基金於10月18日淨資產價值最近30個營業日平均值低於1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經富邦投信向主管機關申請終止該基金的信託契約並獲得核准，依據櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條之13規定終止櫃檯買賣。
富邦投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢富邦投信網站（https://www.fubon.com/asset-management/）。
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