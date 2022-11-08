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富邦中政債0-1受益憑證 12月9日起終止櫃檯買賣

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心8日公告，富邦投信經理之「富邦中國政策金融債券0-1年ETF證券投資信託基金（00745B）」受益憑證將自12月9日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，由於該基金於10月18日淨資產價值最近30個營業日平均值低於新臺幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經富邦投信向主管機關申請終止該基金之信託契約並獲得核准，依據櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13規定終止櫃檯買賣。

富邦投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢富邦投信網站（https://www.fubon.com/asset-management/）。

富邦投信 櫃買中心

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