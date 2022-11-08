海外股票基金定期定額扣款 統一投信橫掃前三名

日前聯準會釋出終點利率可能進一步提高的消息，使市場震盪幅度加大。在高通膨及聯準會鷹派升息的壓力下，股市震盪成為常態，也讓定期定額成為這階段最佳的投資策略。而投資人在選擇定期定額的基金時，多會從備受肯定的熱門基金入手，使定期定額市場出現大者恆大的現象。

綜觀9月海外股票型基金定期定額數據，會發現無論是扣款金額、人數或筆數，前3名皆由統一投信包辦，包括統一強漢、統一全球新科技及統一全球智聯網AIoT基金。其中，統一強漢基金9月定期定額扣款人數，更超過一萬人，也是海外股票型基金中，唯一一檔9月定期定額扣款人數達到上萬的基金。9月定期定額扣款金額方面，統一強漢基金以近8,000萬的金額領先，統一全球新科技及統一全球智聯網AIoT基金，也以5,000多萬緊追在後。

若進一步細看統一投信旗下三檔熱門基金，會發現投資風格各不相同，滿足不同類型的投資人需求。投資區域也涵蓋了國人最愛的兩大海外市場，包括大中華及全球科技股。甚至還有更進一步，鎖定長線科技趨勢亮點的基金，例如，專注智聯網發展的統一全球智聯網AIoT基金。

統一強漢基金經理人林鴻益表示，近期大陸股市受到外資拋售影響，出現大幅回落，基金經理人交易頻率也隨著年底將近而下降。但也因為今年的低基期，使大陸股市在明年第1季有望在經理人回補持股推動下，迎來一波向上行情。近期中國雖仍維持清零政策，但市場反應預期將逐步鈍化。