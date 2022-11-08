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日韓搶先反彈 統一亞洲半導體ETN表現力壓群雄

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近一個月韓股表現強勁，統一亞洲半導體ETN(020025)跟著發威，亞洲半導體指數10月以來漲幅較台灣全市場半導體指數高出6.5%；統一證券金融商品部表示，雖然東亞國家部分產業型態類似，但對行情的反應及行業具體表現仍有差異，建議投資人無論要搶反彈或是定期定量小額布局，都可多看看其他市場，分散佈局。

今(8)日半導體類股開高收低，但亞洲半導體指數主要成分股東京威力大漲3.3%，三星電子、台積電漲幅在2%以上，SK海力士也有1.5%以上漲幅；依據統計，9月底以來亞洲半導體指數漲幅9.45%，大勝台灣全市場半導體指數的2.95%；市場普遍認為記憶體產業景氣已見落底時機，下季報價可望止穩邁向正向循環，加上韓國9月經常帳盈餘較8月明顯改善，今韓國記憶體雙雄表現亮眼；另外，日本晶片股包括愛德萬測試以及MCU龍頭瑞薩電子漲幅也介於2%~3%。

法人表示，美股反彈是帶動亞股上漲的動力之一，特別是跌深的科技類股也看見買盤回籠，而今年日韓股早於台股進入修正，加上韓國主要是記憶體撐腰，因此近期在股價反彈上會較台股明顯。

統一證券表示，ETN買賣方式跟台股一樣，只要有證券戶頭就可以隨時買賣，價格漲跌完全依據指數表現，不容易有誤差，能夠忠實反映指數走勢；統一亞洲半導體ETN(020025)更可以直接參與日本韓國半導體巨擘的行情，市場上少見，用不到1萬元就參與日韓市場，是投資人可以善加利用分散風險的選項。

半導體 台股

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