NBA超級巨星魔獸霍華來台打球！這家公司股價大漲 漲幅近7%

NBA超級中鋒巨星球員魔獸霍華（Dwight Howard）宣布加盟台灣T1桃園永豐雲豹，為國內籃壇投入震撼彈，而該球隊最大股東太陽能系統整合商雲豹能源（6869）今（8）日股價受此一消息激勵，盤中90度急拉，上漲4.38元，漲幅近7%，暫收68.5元。

據悉，魔獸霍華為2004年NBA選秀會狀元，在NBA征戰了19個賽季，場均可有15.7分、11.8籃板、1.8阻攻的成績，生涯3度榮獲年度最佳防守球員，毫無疑問是台灣籃壇歷史上最大咖的洋將。

根據財報顯示，目豹能源透過子公司雲諾運動文教持有桃園永豐雲豹籃球隊約28%股權，為該球隊最大股東。業界人士認為，未來魔獸霍華來台打球後，勢必將掀起魔獸旋風，而桃園永豐雲豹票房可期，大股東雲豹能源將受惠最深。