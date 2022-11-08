快訊

警大校長陳檡文稱進招待所情蒐白狼 警政署長回應

NBA超級巨星魔獸哈沃德來台打球！這家公司股價大漲 漲幅近7%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA超級巨星魔獸霍華來台打球！這家公司股價大漲 漲幅近7%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
NBA超級中鋒巨星球員魔獸霍華宣布加盟台灣T1桃園永豐雲豹，為國內籃壇投入震撼彈。 路透
NBA超級中鋒巨星球員魔獸霍華宣布加盟台灣T1桃園永豐雲豹，為國內籃壇投入震撼彈。 路透

NBA超級中鋒巨星球員魔獸霍華（Dwight Howard）宣布加盟台灣T1桃園永豐雲豹，為國內籃壇投入震撼彈，而該球隊最大股東太陽能系統整合商雲豹能源（6869）今（8）日股價受此一消息激勵，盤中90度急拉，上漲4.38元，漲幅近7%，暫收68.5元。

據悉，魔獸霍華為2004年NBA選秀會狀元，在NBA征戰了19個賽季，場均可有15.7分、11.8籃板、1.8阻攻的成績，生涯3度榮獲年度最佳防守球員，毫無疑問是台灣籃壇歷史上最大咖的洋將。

根據財報顯示，目豹能源透過子公司雲諾運動文教持有桃園永豐雲豹籃球隊約28%股權，為該球隊最大股東。業界人士認為，未來魔獸霍華來台打球後，勢必將掀起魔獸旋風，而桃園永豐雲豹票房可期，大股東雲豹能源將受惠最深。

魔獸 股東 NBA

延伸閱讀

「魔獸」哈沃德將加盟T1雲豹 成台籃最大咖洋將

NBA球星加入雲豹 網友虧：股票可買到了？

大咖不只哈沃德一人 細數那些年旅台的NBA資歷洋將

T1聯盟／「魔獸」哈沃德降臨漢堡館 這裡看雲豹門票購買資訊！

相關新聞

台股上漲124.03點 三大法人買超95.85億元

台股今（8）日持續反彈上攻，以13,274.91點開出並走高，尾盤漲幅收斂，收在13,347.76點，上漲124.03點...

台積電午後強勢撐盤 台股甩尾漲124點收13,347點

台股今（8）日午後受到美股電子盤翻黑影響，午後漲勢快速收斂，科技權值股和航運族群也在午後承壓，出現漲點收斂，加權指數終場...

NBA超級巨星魔獸霍華來台打球！這家公司股價大漲 漲幅近7%

NBA超級中鋒巨星球員魔獸霍華（Dwight Howard）宣布加盟台灣T1桃園永豐雲豹，為國內籃壇投入震撼彈，而該球隊...

NBA球星加入雲豹 網友虧：股票可買到了？

桃園永豐雲豹職業籃球隊今（8）日宣佈，邀請NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟，雲豹球團預計12日...

台股強彈動能延續 航運成今日熱門股 長榮航、台驊投控亮眼

台股受惠美股大漲，連續兩日開高走高，盤面上除了由科技權值股領軍走揚，傳產族群也有航運股強勢反彈，雖有航運巨頭馬士基不斷釋...

利空漸淡布局美股 元大全球優質龍頭平衡基金定期定額優惠開始

聯準會最新會議結果透露出升息腳步放緩的訊息，不過由於擔憂利率終點上調，市場因而出現震盪。但最積極的升息循環明顯可望已過高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。