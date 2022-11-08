利空漸淡布局美股 元大全球優質龍頭平衡基金定期定額優惠開始

聯準會最新會議結果透露出升息腳步放緩的訊息，不過由於擔憂利率終點上調，市場因而出現震盪。但最積極的升息循環明顯可望已過高峰，評價面修正已近尾聲；若經濟可達聯準會預期的軟著陸，未來全球股市潛在行情可期。元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，隨著主要利空有淡化可能，投資人不妨趁著股、債市仍在相對低檔之際，以元大全球優質龍頭平衡基金開始定期定額進場布局優質龍頭企業的股、債機會。

依照歷史數據，每年11、12月向來是美國股市漲勢強勁的月份。統計過去30年美股S&P500指數表現，11、12月的正報酬機率高達8成，平均漲幅也優於其他月份。根據Factset 10月28日資料，目前美股S&P500指數未來12個月本益比16.3倍，持續低於近5年平均的18.5倍。

另外，升息腳步放緩對債市也同樣有利，具有指標性意義的美國十年期公債殖利率來到4%位置，投資等級債來到十年新高水準。再者，若是經濟表現不如預期，快速衰退反而讓債券有潛在資本利得空間，因此，債券佈局上會以最穩健的為首要投資標的。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊補充，現階段全球處在景氣調整階段，在激烈升息循環後，股、債負相關的特性預期也將回歸，傳統資產配置功能也能發揮效果，建議股、債資產應均衡並重。

股市方面，看好現階段評價面低、具高定價能力的優質龍頭企業，如防禦型的核心消費、醫療保健股。此外，隨著各國旅遊開放，商品轉服務的消費需求發酵，看好受惠於疫後復甦潮的相關公司。而殖利率已提高的債券，此階段非常適合納入作為投資組合的緩衝部位，除了債息收入，若市場承受不住長期高利率、高通膨環境時，美國公債避險功能預期能獲得發揮。

看好股、債價位來到低檔位置，即日起至2023年2月28日，元大投信推出線上*定期定額申購「元大全球優質龍頭平衡基金」新台幣級別之申購優惠，每月最低申購金額只要1,000元起，還可享終身0元手續費優惠。

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