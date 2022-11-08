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美期中選舉前大漲 激勵台股開高走高 台積電挑戰收復400關卡

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台積電。本報系資料照
台積電。本報系資料照

台股今（8）日受到美股期中選舉前大漲激勵，今日大盤開高走高，股價持續站穩在短期均線與月線之上，盤中最高點達到近月最高13,389.25點，並由科技權值股繼續領漲大盤。

群益投顧表示，隨著台股政策做多，主力作價積極，今日強勢股漸趨輪動加速，預估指數區間落在12,850～13,450點上下。建議投資人，留意漲多電子族群風險轉增，選股上則可關注評價偏低的高價傳產與政策作多產業等。

台積電（2330）盤中股價最高達到399.5元，並跳空站上月線，有望挑戰收復400元大關，漲幅達2%以上；聯發科（2454），聯電（2303），鴻海（2317）盤中也上漲0.5～1%左右，惟力積電（6770），旺宏（2337）拉回盤整，盤中跌幅落在0.6～1%。

高價族群中，譜瑞-KY（4966）盤中強勢拉出半根漲停板，力旺（3529），祥碩（5269），旭隼（6409）則上漲1～3%，而世芯-KY（3661）經過昨日漲多，今日股價拉回整理，盤中跌幅落在0.6%左右，信驊（5274）也回檔盤整，盤中跌幅落在3%左右。

半導體族群的天鈺（4961），敦泰（3545）今日盤中亮燈漲停，天鈺股價來到近月高點121元，日K拉出一根長紅棒，留下影線；敦泰股價也來到近月最高價76.5元，距離近三個月高點79.8元僅一步之遙；愛普（6531）則以8%漲幅緊追在後，此外還有聯詠（3034），威盛（2388），瑞鼎（3592），新唐（4919）等股，盤中漲幅落在1～3%。

傳產族群則由航運領軍上攻，台驊投控（2636）盤中強勢上漲6%居冠，股價最高來到近月高點75.5元，航空雙雄的華航（2610），長榮航（2618）也強彈4～5%，貨櫃三雄的長榮，陽明（2609），萬海（2615）則上漲3～4%。

台股 台積電

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