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大陸經濟趨穩、貨幣寬鬆 陸股Q4漲升行情可期

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，大陸9月份中國製造業PMI上升至50.1%，重返擴張區間，顯示穩增長政策逐步發酵；在貨幣政策方面，中國大陸相較全球持續寬鬆，9月新增社融達3.53兆人民幣，高於市場預期的2.8兆，9月中長期貸款增速亦較8月回升0.4 %，在經濟趨穩、貨幣寬鬆二大利多加持下，陸股Q4漲升行情可期，建議優先布局受惠剪刀差（PPI-CPI）轉負，超額收益明顯的消費股。

葉宇真表示，大陸CPI在9月上升0.3%，達到2.8，但10月CPI未破3，顯示出中國大陸通膨環境較鬆，打消市場對於今年政策收緊的顧慮，另一方面，9月PPI連11個月回落至0.9%，當前PPI-CPI的剪刀差由正轉負且預期持續下行，產業鏈利潤將由上游逐漸轉移到下游，上游利潤占比將逐漸降低，下游利潤占比將逐漸提升。依據歷史經驗，當剪刀差（PPI-CPI）為負時，中國消費板塊漲幅為正，且超額收益明顯。以2019年1月至2020年12月期間為例，當時剪刀差為負，食品飲料股大漲近2.2倍，超額收益率亦高達近147%。

葉宇真指出，今年中國二十大的重點是討論長期經濟社會發展目標和政策方向。根據二十大報告，對資本市場影響較大之一為從2020年到2035年實現社會主義現代化，亦即人均國內生產總值達到中等發達國家水準。如果按習近平在2020年11月關於十四五規劃和2035遠景目標的GDP總量或人均水準到2035年翻倍計算，對應年均GDP增速需達4.7%左右（2021-2035年），而預計未來十年中國大陸潛在GDP增速可能在4-4.5%之間，經濟成長力道仍佳。

CPI

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