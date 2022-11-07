穩台股多頭信心！股王信驊要買庫藏股

股王信驊（5274）今（７）日公告，董事會決議自11月8日起至明年元月7日止，買回上限60張庫藏股，每股買回區間價1,418元至2,544元，以買回最高價計算，若全數買足，將斥資約1.52億元。

法人指出，信驊這次庫藏股買回張數雖不多，金額也僅約1.5億元，但仍具意義，反映公司看好後市，認為股價委屈。信驊以台股股王之姿宣布買回自家股票，有助提升台股多頭信心。

信驊是台股歷來第三次出現在股價2,000元以上實施庫藏股的公司。此前，大立光（3008）與譜瑞-KY（4966）去年10月底也曾分別在每股2,025元至3,300元，以及1,330元至2,660元的區間內買回自家股票。信驊這次庫藏股買回最高價2,544元，為台股歷來庫藏股價位第三高。

信驊表示，此次庫藏股實施期間，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占公司已發行股份總數比率為0.16%。

信驊今天股價重返2,000元之上，終場收2,025元、漲55元。