股王信驊前三季EPS 43.13元 今股價重返2,000元
在三大法人簇擁下，信驊（5274）上週五重新奪回股王寶座，今（7）日股價在買盤推升下，站上2,000元，收在2,025元。信驊董事會今日通過第三季財報，前三季營收38.83億元，歸屬母公司業主淨利16.3億元，前三季EPS為43.13元。
信驊第三季營收為13.07億元，季減8.3%、年增39.1%。10月營收站上5億元大關，達5.17億元，創下歷史單月新高，月增8.4％、年增45.1％；累計前10月達44億元，年增48.53％。
籌碼方面，外資終結連二日買超轉為賣超116張，投信連二日買超187張，自營商連三日買超17張，呈現土洋對作的局面。
信驊董事長林鴻明日前信心喊話，預期本季隨著新產品Mini BMC放量，營收可望優於第3季，原訂全年營收年增45%目標不變，明年伺服器新平台問世，加上旗下新產品單價提升二成，毛利率可維持六成以上，正面看待整體營運。
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