股匯齊揚、外資11月來首度買超 最愛這十檔

台股今（7）日收漲197.02點，新台幣匯率強升1.03角，收32.082元，股匯齊揚下，外資11月來首度出現買超，單日買超92.03億元，買超最高的個股則是聯電（2303），單日買超27,013張，其次是買超華新（1605）20,209張，另外，權王台積電（2330）也獲外資買超。

台股今日以13,109.35點開高，一度拉升至13,246.59點，由科技權值股領軍上攻，台積電收390元，上漲8元，漲幅2.09%，聯發科（2454）收620元，站上季線，日月光投控（3711）收84.5元，部分IP股持續強勢，傳產的華新收漲停40.45元，大盤指數收在13,223.73點，上漲197.02點。

三大法人合計買超105.84億元，包括外資買超92.03億元，是11月以來首度買超，終止連四賣，投信買超8.62億元，自營商買超（合計）5.18億元。

台股大漲，匯市也是強升的表現，新台幣兌美元匯率以32.082元作收，強升1.03角，新台幣早上以32.14元開出，盤中最高32.06元，最低32.14元。

股匯齊揚下，統計外資今日買超前十大個股依序是聯電、華新、宏碁（2353）、日月光投控、旺宏（2337）、臺企銀（2834）、元大台灣50反1（00632R）、大成鋼（2027）、新光金（2888）、萬海（2615）等；聯電今日收在40.05元，上漲1.15元，漲幅2.95%，三大法人同步買超，投信單日買超2,126張，自營商買超2,512張，三大法人合計買超31,651張。

華新為外資單日買超亞軍，今日開高走高，午盤衝上漲停40.45元鎖死至終場，上漲3.65元，外資終止連三賣轉為買超，投信賣超573張，自營商買超4,294張，三大法人買超23,930張。

外資買超第三大為宏碁，單日買超13,425張；另外，台積電也獲外資買超6,341張，今日收在390元，上漲8元，市值再站上10兆元，增至10兆1,128億元，三大法人同步買超，投信買超48張，自營商買超295張，合計三大法人買超6,684張。