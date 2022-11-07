台股大漲 法人：量價、指標有利多方 沿5日線逢低偏多操作

美股大漲，雖受美國聯準會（Fed）仍持續維持升息趨勢不變，加上美股電子盤出現翻黑，台股今（7）日早盤開高後，指數一度漲幅收斂，不過由於整體量能增溫，加上亞股表現強勢，因此，漲勢擴大，終場加權指數上漲197點，收在13,223點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，Fed升息後，相關官員陸續發表談話，其中波士頓聯儲銀行總裁柯琳絲（Susan Collins）表示，聯準會目前的焦點要從加息規模轉移至終端利率水準，認為如果有需要，仍可像最近數次例會一樣加息75個基點，但未來較小幅度的加息可能會更加合適。

柯琳絲指出貨幣政策正在進入一個新階段，由於利率現時已處於「限制性」區域，因此，Fed的關注點應該從加息速度，轉移到「限制性」要多高才足夠，亦即是終端利率要升至多高，決策者需要努力控制通膨，同時避免過度緊縮並引發經濟危機，因此，可能需要較小的利率變動，因此，即將公布的消費者物價指數即成為參考方向，若CPI無法有效降溫，升息趨勢將偏向鷹派，對於股市反彈將是不利。

就量價的角度來看，台股今日量價齊揚，單日量能放大至2,000億元之上，創下最近12天以來的新高，也帶動5日、10日均量止跌翻揚，也突破月均量，搭配上周已經領先轉強的短期均線，目前5日均線已經與月均線形成交叉，日K線也連續六天收紅。

今日甚至用跳空方式突破近期新高，因此，大盤近期在量能回溫下，另就技術指標來看，目前日K指標開口持續擴大，RSI指標也維持在50多方區，目前D值、RSI值均為過熱，MACD柱狀體也翻紅，柱狀體持續擴大，因此，台股在量價、指標均顯示，指數有仍機會持續醞釀跌深反彈，建議可以沿5日均線逢低偏多操作。