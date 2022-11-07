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台股上漲197.02點 三大法人買超105.84億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
美股四大指數上周五皆上漲，其中費半大漲超過4%，激勵台股今（7）日開紅走高。示意圖/聯合報系資料照
美股四大指數上周五皆上漲，其中費半大漲超過4%，激勵台股今（7）日開紅走高。示意圖/聯合報系資料照

美股四大指數上周五皆上漲，其中費半大漲超過4%，激勵台股今（7）日開紅走高，收在13,223.73點，上漲197.02點，成交量增至2,046.46億元；三大法人買超105.84億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超92.03億元，投信買超8.62億元，自營商買超（合計）5.18億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.45億元，自營商（避險）買超6.63億元。

今科技權值股領軍台股大漲，台積電（2330）收390元，漲幅2.09%；聯發科（2454）大漲超過3%，收620元，站上季線；日月光投控（3711）漲幅4.97%，收84.5元，今股價一舉向上跳空站上季線。部分IP股持續強勢，世芯-KY（3661）、M3（6643）1攻上漲停，創意（3443）漲幅逾5%。長榮（2603）累計前三季稅後純益3,043.5億元，若以減資後股本211.6億元計算，EPS高達143.8元，貨櫃三雄同步上漲，長榮漲幅逾3%。傳產股也同步反彈，電器電纜、玻璃、造紙、鋼鐵指數漲幅都超過2%；金融指數漲幅1.36%，聯邦銀（2838）、中信金（2891）、富邦金（2881）漲幅逾2%，大盤收在13,223.73點，漲幅1.51%。

台股 三大法人

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